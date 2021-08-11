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14歲少女救下50人！遭軍人拖進「黑房間」…事後腹部被捅出大洞

▲已故慰安婦倖存者彭仁壽。（圖／翻攝自微博／侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

▲彭姓奶奶遭到日軍凌辱。（圖／翻攝自微博／侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

記者柯振中／綜合報導

為了救下同村的人，竟淪為玩物！太平洋戰爭期間，日軍強制要求民女提供特殊服務，湖南岳陽一名彭姓奶奶為了拯救村民，主動站了出來，遭到日夜糟蹋，最後因為無法滿足需求，被一刀捅進腹部，導致終生失去生育能力。

綜合陸媒報導，事件發生在1938年，當時彭姓奶奶年僅14歲，一如往常上山砍柴，回程中卻遇到日本兵，差點被非禮，嚇得丟掉柴火，往住家的方向逃去。

不過，日本兵跟在彭姓奶奶後面，找到了村落，卻一直找不到人，於是把村民集中到空地，要求交出彭姓奶奶，否則全數滅口。

彭姓奶奶為了保住50多位鄉親的性命，主動站了出來，被日本兵綑綁雙手帶走，臨走前50多位鄉親全數下跪，向彭姓奶奶致敬、感謝救命之恩。

▼彭姓奶奶腹部被捅了一刀，永遠失去生育能力。（圖／翻攝自侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館微博）

▲▼姐妹慘淪慰安婦！9旬婦淚掀肚皮刀疤　永遠失去生育力。（圖／翻攝自侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館微博）

彭姓奶奶被帶到日軍營地，關壓在一間漆黑小屋當中，不分日夜遭到日軍糟蹋，連吃的食物都是部隊剩下的，還會遭到皮鞭抽打、拳打腳踢。

經過半個月慘無人道的對待，彭姓奶奶下體發炎，因而無法滿足需求，腹部遭到持刀刺入，當場血流如注，昏死了過去。所幸有村民路過，剛好看見彭姓奶奶的模樣，緊急帶回村裡治療，才勉強保住一命。彭姓奶奶去世以前，回想這段經歷，仍然心有餘悸，眼淚忍不住落下來，胞妹也遭到非人道凌虐，最終失去生育能力。

網友們看完悲慘的經歷，忍不住留言回應，「勿忘國恥！只希望奶奶們下輩子平安健康快樂」、「永遠不接受道歉，我們沒資格替老一輩的原諒他們」、「歷史應該銘記」、「願老人一路走好，願來世被溫柔以待！」

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