2男狂叩進摩鐵…逼少女：讓我兄弟爽一下！她進廁所裝一下慘遭蹂躪

▲新竹少女被騙進廁所內發生性行為，日前法院判加害者應賠償少女12萬元。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名少女2019年間接到2名男性友人的電話，對方不斷逼她到摩鐵聊天，抵達現場後，其中一人竟稱「要不要讓我兄弟爽一下」，要求少女與其謝姓朋友發生性行為，謝男則假借要幫少女脫困的名義稱「進廁所假裝一下」，將人騙到廁所內發生性行為，法院判謝男應賠償少女12萬元。

少女主張，與胡姓、彭姓少年為普通朋友，2019年2月2日少女與朋友出遊時，不斷接到胡、彭的電話，2人邀約她到一間摩鐵聊天，若不答應的話，2人便會到少女家鬧，逼得她只好赴約。

不料，彭男一見少女到場，便稱「要不要讓我兄弟（另名謝男）爽一下」，遭拒後還出言恐嚇，如果少女不從，他便不讓少女離開。

謝男見狀對少女佯稱「進去廁所裝一下就好」，少女為了脫困只好進入廁所內。孰料，一進廁所謝男便開口要求少女將褲子脫掉，雖然少女曾數度拒絕，但2人最後仍發生性行為1次。

整起事件曝光後，謝男被法院裁定保護管束確定，並遭少女求償20萬元精神撫慰金。對此，謝男表示自己無力賠償，希望法院能將訴訟駁回。

竹北簡易庭勘驗各項事證後認為，事發當時少女年齡為14歲以上未滿16歲，雖然少女最後沒有明白表示拒絕，但謝男確實已侵害了少女的身體、健康、性自主權，不因謝男為未滿18歲的少年而有所不同，最後判謝男應賠償少女12萬元。