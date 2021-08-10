快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

▲許藍方爆出偷情風波。（圖／翻攝自許藍方臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「最美博士」許藍方被爆不倫戀，與已婚醫師交往，引起外界關注。對此，許藍方也在臉書張貼最新4點聲明稿，並向正宮道歉，「對於康太太感到不愉快的部分，本人深感抱歉。」

許藍方聲明如下：

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首先，因為我的事情浪費社會資源感到抱歉，下午律師發聲明主要針對週刊報導回應，而以下幾點是我個人針對此事及不實報導所提出的說明：

1.康醫師是20年前認識的學長，期間康醫師偶有主動聯繫，兩人從未交往。去年9月他主動聯繫並告知他個人婚姻問題及當時感情狀況且罹患憂鬱症，基於多年情誼聽其所苦，且有訊息往來一個多月，因訊息部分內容讓康太太劉醫師感到不快，即停止與康先生往來，期間也從來沒有發生任何肢體親密接觸，更沒有傳裸照給對方。對於康太太感到不愉快的部分，本人深感抱歉。

2.爾後已近一年未與康先生聯絡，期間至現在康先生不斷以We Chat、WhatsApp、Skype、Telegram等不同通訊軟體，甚至更換號碼想辦法聯繫，以上騷擾我均不予理會，訊息證明皆已交給律師處理。 一個為人醫者、認識20年的康醫師，可以睜眼說瞎話和太太虛構我和他之間不存在的關係，我可以理解康太太聽到時的憤怒，但康先生將這些事張冠李戴，其心可議。

▲許藍方10日晚間對正宮道歉。（圖／翻攝自Facebook／許藍方）



3.週刊報導健身房打卡宣示主權也並非事實，沒有介入家庭何來宣示主權？單純是拍攝團隊需要健身房場景，於是與康先生商借開設之健身房拍攝，得到同意並以粉專打卡互惠。

4.精油方面，因為康先生告知罹患憂鬱症，長期有睡眠問題，所以我調製精油請lalamove送到他的診所給他，但我常調精油給周圍朋友，並非只有他一個人。（因內容物有橙花與檀香，所以告知成分是昂貴的，與其本人價值無關）

最後，再次因為這件事浪費社會及媒體資源致歉，經過此事，未來將會更小心謹慎，並會以更高標準來要求自己，但也不會接受子虛烏有的指控。 謝謝大家對我的關心與支持、批評與建議，我都接受，也希望能把資源放在關心更需要的人身上。

許藍方 2021.08.10

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