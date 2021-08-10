南投警辦「兒少性剝削網路有獎問答」　網狂酸「諷刺」：打自己臉

▲網紅小商人宣稱於美國刊登T霸廣告，指名道姓抨擊校園性侵案嫌犯。（圖／翻攝自「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」粉絲專頁）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣傳出一名高中男學生利用警職父親的權勢，性侵弱勢女同學長達2年，引起社會公憤。沒想到，南投縣政府警察局在9日舉辦「兒少性剝削網路有獎問答宣導活動」，再一次讓網友回憶該起案件，進而到臉書粉專狂酸「你們哪來的勇氣宣導兒少性剝削防治？」

南投縣政府警察局9日在臉書發文，宣導在暑假期間舉辦「兒少性剝削網路有獎問答宣導活動」，參加對象為全國民眾，只要參與5題問答且全部答對，就有機會參加抽獎，領取精美宣導品。

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▲南投警辦兒少性剝削網路有獎問答活動，被網友認為非常諷刺。（圖／翻攝南投縣政府警察局臉書）



由於高中生疑似性侵的事件仍未結束，網友對於南投警察局的作為不買單，氣得紛紛留言「你們哪來的勇氣宣導兒少性剝削防治」、「南投怎麼會有兒少性剝削的問題？不是都我叫你刪了嗎」、「荒謬至極，不得不朝聖」「辦活動打自己臉，這個我給87分」、「是跟梁靜茹借來的勇氣辦這種活動嗎？丟臉XD」、「太會宣傳了吧！貴單位辦這個剛好」、「這太諷刺了」、「知恥近乎勇，不知恥近乎神勇」、「我就知道鄉民的留言不會讓我失望」。

據悉，該名涉案高中生遭控長期性侵同班女同學，不僅以父親警職身份施壓，還拍下裸照威脅、向同儕炫耀，事後校方處置讓外界質疑護短，也在巴哈姆特延燒，大批網友發文蓋樓討論、肉搜。然而，由於涉案少年未成年，仍受兒少法保護，因此南投縣府對巴哈姆特開罰6萬元，且強調若不改善可連續開罰。

對此，巴哈姆特也發出聲明，表示未拒絕刪文，面對被開罰一事深感遺憾，將進行內部檢討，並重申對於兒少及個資的重視，以克盡善良管理者之責。

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