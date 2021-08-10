央視發文警告「炒芯」行為　陸半導體類股連兩日下跌

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》6日以「『缺芯』不是『炒芯』的理由」為標題發表評論文章，指市場上有部分晶片經銷商惡意漲價，引發市場價格混亂，加劇市場恐慌情緒，監管層決不會手軟。文章發表後，包含中芯國際、華虹半導體、韋爾半導體等半導體類股9日、10日連續下跌。

文章指出，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監管總局「該出手時就出手」，近日對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查，「當此之時，『炒芯』者立即『收手』，懸崖勒馬，應是明智之舉。」

文章提到，「晶片荒」困擾汽車市場已有時日，今年甚至有多家車企因「缺芯」而停產或減產。伴隨「缺芯」的是「物以芯為貴」，與去年上半年相比，目前汽車晶片價格普遍上漲10倍到20倍，而且依然「一芯難求」，有車企負責人坦言，「『搶芯』已成為一種常態，這一態勢如不扭轉，必將對龐大的汽車產業帶來不利影響。」

文章指出，有業內人士透露，與去年上半年相比，晶片廠商的漲價幅度大多在20%至60%，而到了部分經銷商手裡，則同比猛增10倍20倍，漲幅不可謂不驚人，兩相對比來看，推動「天價晶片」的因素固然少不了「缺芯」，但更多是一些經銷商囤積居奇、漫天要價的「炒芯」。

文章提到，部分經銷商惡意漲價，引發市場價格混亂，加劇市場恐慌情緒，汽車企業無奈選擇大量囤貨掃貨，提高晶片庫存，以抵禦未來風險，進一步加劇「缺芯」的困境，導致惡性循環，「在一些人眼中，『炒芯』似乎是『缺芯』的必然產物，但是當更多拿不到晶片的汽車企業扛不住，停產了甚至倒閉了，最終傷害的又是誰？『蒜你狠』變成『蒜你慘』的例子就在眼前。」

文章強調，「缺芯」不是「炒芯」的理由，遏制價格違法行為，維護市場價格秩序，監管層決不會手軟，「與此同時，患難見真情，患難見人心，患難見誠信。希望所有經營者加強自律，不囤積居奇，不哄抬價格，以誠信經營維護市場價格穩定。」

文章發表後，大陸的半導體類股9日、10日連續下跌，中芯國際股價從6日的收盤價28.150港元跌至26.050港元；華虹半導體股價從6日的收盤價54.500跌至10日的49.950港元；韋爾半導體的股價從6日的收盤價308.97元人民幣跌至10日的278元人民幣。