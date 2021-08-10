打避孕針「被錯打科興疫苗」　女病患怕爆：已接種過兩劑BNT了！

▲曉盈被錯打科興疫苗，感到相當害怕。（圖／香港01／羅國輝攝。）



圖文／香港01

香港大埔私家醫生發生打錯針醫療事故！32歲的曉盈（化名）5日到私家醫生許嘉烽診所打避孕針，但對方卻錯誤為她注射科興疫苗，事後還打算立即補打避孕針，曉盈當場拒絕。

曉盈指，先前已打齊兩針復必泰疫苗（BNT疫苗），今日接種科興疫苗後血壓高、心跳加速及頭痛。對於被「溝針」（混打），她怒斥屬於嚴重醫療事故，醫生卻沒有主動跟進，僅吩咐回家休息，批評對方極不負責任，「今好彩我望下支針同平時有啲唔同，咁啱問醫生，佢先話自己打錯針，好無辜打錯針。」（這次好險我看了一下這支針跟平常不太一樣，有詢問醫生，他說自己打錯針。）

《香港01》記者嘗試聯絡該名醫生許嘉烽不果，5日到診所希望聯絡醫生，但診所關門沒有營業。

曉盈三個月前開始，每月都到大埔昌運中心子建醫務所，由許嘉烽醫生負責接種避孕針。她5日下午5時到達診所，以往許嘉烽會在她面前用針筒將藥瓶內的藥液成份抽出，但今日到場後卻省去有關程序，針劑早已預備好。

打完針後，曉盈發現針筒長度及注射時間都較以往長，即向許嘉烽查詢，豈料獲回覆對方竟答覆針劑是科興疫苗。她隨即表明「我打避孕針，不是打科興。」許嘉烽承認出錯，誤以為她要注射科興疫苗，還想為她補打避孕針遭曉盈拒絕，「打完科興都要休息啦，他說『沒問題』，之後還叫我回家休息。」

曉盈又指，無論打針前或後，許嘉烽醫生都沒有要求她出示身份證以插入「醫健通」系統翻查她的接種紀錄。

曉盈問許嘉烽會否向政府呈報今次醫療事故，對方只稱「都可以」。曉盈要求下，許嘉烽為她量度血壓，發現血壓上升，亦陸續感到頭痛及心跳加快。她自行召喚救護車到大埔那打素醫院求醫，許嘉烽則繼續為其他病人看病，沒有陪她到醫院。醫院醫生為她抽取血液樣本檢查，建議留院觀察，目前情況穩定。

曉盈批評打錯針是嚴重醫療事故，許嘉烽極不負責任，事後也「闊佬懶理」（不聞不問），連基本的身體檢查都沒主動做，「我害怕回家之後，突然昏迷都沒人知」，「這次好險我看了一下那支針跟平常不太依樣，詢問醫生他說自己打錯針，其他人未必留意到，如果很多人打錯針都不知道，太無辜了。」

曉盈今年4月28日及5月19日已經接種兩劑復必泰疫苗，今日再打科興疫苗，她對於被「溝針」（混打）感到無奈，「無端端成為白老鼠，同埋喺我唔知情、唔係我意願底下無端端打咗支針…唔知之後有咩副作用。同埋宜家只係做緊『溝針』研究，但係都未知長遠有咩副作用。」（無故成為白老鼠，還是在我不知情、沒有意願的情況下打了這支針，現在「混打」還在研究，不知道長期下來有什麼副作用。）

許嘉烽2003年畢業於中大醫學院，曉盈考慮向醫務委員會投訴許嘉烽。

記者5日到大埔子建家庭醫學皮膚診所，嘗試聯絡涉事醫生，但醫務所貼出告示，指今明兩日（6至7日）休息，想看醫生的市民「摸門釘」（閉門羹）。

有市民已預約今早打疫苗，但不知門診休息吃了閉門羹，只好離開。也有市民第一次前來看皮膚科，指平日診所多人輪候，又稱聽聞醫生常開特效藥。有熟客則表示許嘉烽平日態度不錯，頗為細心，雖然懷疑發生打錯針事故，但之後仍會繼續光顧。