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M109A6自走砲有多強？　退將：海峽中線前擊中船團「命中率100%」

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲，是國軍等了20年的武器。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院4日宣布，已核准販售台灣40門M109A6帕拉丁（Paladin）型自走砲等項目，也是拜登政府上任後，首次批准的對台軍售項目。對於外界好奇，為什麼軍購會買 M109A6自走砲，對此陸軍退將于北辰解釋，國軍等這門砲已經等了20年，而且可以在船團跨過海峽中線之前就擊中，命中率是100%。

于北辰在新聞節目《雅琴看世界》指出，國軍現用的最新的砲車是M109A5與 M109A6外型差不多，雖然單價貴了許多，但是 M109A5與 M109A6差了一個世代，如果 M109A5是手排車， M109A6就是自駕車。

于北辰具體解釋，以前砲兵射擊需要觀測官人工修正，但是 M109A6與GPS同步定位，可以隔著一座山，就看到彼端的影像，還有模擬試發的功能，打出去的砲彈，會完全按照模擬線射擊，也就是說100%命中。

▲▼M109A6。（圖／US Army Acquisition Support Center）

▲M109A6射程增加20公里，而且命中率100%，可以作為其他砲兵的參考點。（圖／US Army Acquisition Support Center）

于北辰進一步分析， M109A6比 M109A5砲管長了2公尺，射程多了20公里，現有的射程為25公里， M109A6射程是45公里，可以在船團跨越海峽中線前就擊中，一般的砲兵砲彈是自由落體掉落，但是M109A6的砲彈有尾翼，射擊之後有可以透過GPS微幅調整，所以這就是命中率100%的原因。

于北辰說，可是有人認為「M109A6只有40輛不夠啊」， M109A6打出一個參考點之後， 其他的M109A5、 M109A2就用它打出的座標去打，就變成一個群、一個網，所以這就是為什麼M109A6一輛砲車抵一個連的原因，可以領導大批的火力攻擊。

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