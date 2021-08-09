再闢新航線！星宇航空直飛新加坡　最快9月中旬有望開航

▲星宇航空最快今年九月有望正式開航新加坡航線，將由A321neo執飛。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

星宇航空於今年5月中旬正式開航直飛越南胡志明市，並預計於今年下半年再開拓新加坡航點。星宇航空也表示，目前預計最快9月中旬有望開航，初期規劃一週兩班由桃園機場直飛新加坡樟宜機場，但受雙方邊境管制影響，實際開航日期、開賣時間仍在研議中。

星宇航空近年積極拓展東南亞和美國航點，今年5月新增越南胡志明市航點，7月上旬再新增馬尼拉航點。星宇航空預計今年下半年度將拓展航點至新加坡，星宇航空公關長聶國維接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時表示，目前規劃最快9月中旬開航，但是目前受到疫情影響，雙邊國境管制仍嚴格，因此目前僅能大致規劃日期。

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聶國維說，實際的開航時間、開售日目前仍有待拍板定案，但初步規劃，開航後一週兩班由桃園機場直飛新加坡樟宜機場，該航點將由空中巴士A321neo執飛。

根據新加坡入境規則，台籍旅客只要能提出核酸檢測陰性證明即可不用隔離。但返台時仍須接受14天檢疫，聶國維表示，將視邊境管制拍板切確時段，若開航後旅客數目增加，也不排除會再增加往返航班。

另外，星宇航空2019年已向空中巴士公司簽訂的17架長程線A350XWB客機，預計明年交機。會先安排執飛東南亞航線，待交齊3架後，預計明年底飛美國航線。