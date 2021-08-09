麥當勞開出1500名職缺！首招「正職服務員」到職就有17天假

▲台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，一到職就享有17天假，優於我國勞基法。（圖／台灣麥當勞提供）

記者林育綾／台北報導

受疫情影響，主計總處統計5月受雇員工比4月減少5.2萬人，以餐飲業衝擊最大；不過台灣麥當勞反其道而行，即日起擴大招募「1500名正職員工」，包括200名襄理3萬6千元起薪、正職人員2.7萬元起薪，更強調比照外商的特休福利，一到職就享有「10天特休+7天家庭日」優於我國勞基法，8月底前全台啟動25場面試。

以往麥當勞的人事結構，是以正職襄理及兼職的計時人員組成；而麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，今年除了預計招募200名正職餐廳襄理外，更是首度公開招募1,300名正職服務員，希望透過擴編人力打造核心團隊，提供穩定的工作時段保障，讓正職服務員能專注於顧客服務，創造更貼心且有效率的服務品質。

▲台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，8月底前全台啟動25場面試。（圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞表示，餐廳襄理36,000元起薪，不僅優於企業願意提供大學應屆畢業生的平均月薪，透過完整的培訓制度，最快2年後就有機會晉升至餐廳副理或經理，成為餐廳的專業CEO，可達年薪百萬。

而正職服務員起薪27,000元，可享週休二日（週間、週末各選一天），除了工作時段穩定，休假也比照正職人員且優於勞基法，全年休假超過123天、到職日起即可享「10天特休+7天家庭日」，比照外商特休福利；工作滿10年更可享麥當勞特有的「10年特休」，提供「給薪8週假期」，是正職員工最期待的福利。

▲台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，一到職就享有17天假，優於我國勞基法。（圖／台灣麥當勞提供）

台灣麥當勞也表示，除每年視績效表現調薪，還有年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶與生育禮金等。麥當勞持續打造「多元化的人力池」，今年亦釋出2,500個計時人員職缺，無論是學生、新住民、二度就業、中高齡人才或是退休人士，都可應徵。有關1300名正職服務人員職缺，即日起於全台正式啟動招募，可至麥當勞人才招募網站查詢。

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