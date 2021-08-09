　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞開出1500名職缺！首招「正職服務員」到職就有17天假

▲▼台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，一到職就享有17天假，優於我國勞基法。（圖／台灣麥當勞提供）

▲台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，一到職就享有17天假，優於我國勞基法。（圖／台灣麥當勞提供）

記者林育綾／台北報導

受疫情影響，主計總處統計5月受雇員工比4月減少5.2萬人，以餐飲業衝擊最大；不過台灣麥當勞反其道而行，即日起擴大招募「1500名正職員工」，包括200名襄理3萬6千元起薪、正職人員2.7萬元起薪，更強調比照外商的特休福利，一到職就享有「10天特休+7天家庭日」優於我國勞基法，8月底前全台啟動25場面試。

以往麥當勞的人事結構，是以正職襄理及兼職的計時人員組成；而麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，今年除了預計招募200名正職餐廳襄理外，更是首度公開招募1,300名正職服務員，希望透過擴編人力打造核心團隊，提供穩定的工作時段保障，讓正職服務員能專注於顧客服務，創造更貼心且有效率的服務品質。

▲▼台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，一到職就享有17天假，優於我國勞基法。（圖／台灣麥當勞提供）

▲台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，8月底前全台啟動25場面試。（圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞表示，餐廳襄理36,000元起薪，不僅優於企業願意提供大學應屆畢業生的平均月薪，透過完整的培訓制度，最快2年後就有機會晉升至餐廳副理或經理，成為餐廳的專業CEO，可達年薪百萬。

而正職服務員起薪27,000元，可享週休二日（週間、週末各選一天），除了工作時段穩定，休假也比照正職人員且優於勞基法，全年休假超過123天、到職日起即可享「10天特休+7天家庭日」，比照外商特休福利；工作滿10年更可享麥當勞特有的「10年特休」，提供「給薪8週假期」，是正職員工最期待的福利。

▲▼台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，一到職就享有17天假，優於我國勞基法。（圖／台灣麥當勞提供）

▲台灣麥當勞首次公開招募正職服務員，一到職就享有17天假，優於我國勞基法。（圖／台灣麥當勞提供）

台灣麥當勞也表示，除每年視績效表現調薪，還有年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶與生育禮金等。麥當勞持續打造「多元化的人力池」，今年亦釋出2,500個計時人員職缺，無論是學生、新住民、二度就業、中高齡人才或是退休人士，都可應徵。有關1300名正職服務人員職缺，即日起於全台正式啟動招募，可至麥當勞人才招募網站查詢。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
莫德納吃緊「第2劑間隔」再延長？　陳時中：看進貨情況再安排
驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護拿刀「來回猛割脖子
快訊／45歲刺青冠軍告別式　31輛超跑「市價破2億」送行
沈玉琳爆打完AZ「久違升旗」！　老婆連14天對他吹口哨
等不到「第2劑莫德納」保護力恐下降　陳時中坦言：有可能
被柯文哲批「閃躲、傲慢」　陳時中回應了
台帛泡泡返台隔離政策定案！陳時中：5+9自主健康管理
知名美妝總監在台猝死！欠銀行692萬　遺產無人繼承
陸女星驚傳車禍重傷身亡！　享年50歲
東奧閉幕「最美一幕」竟然是假的！　場內運動員只見一片漆黑
今增4人確診死亡！　40多歲女醫院被感染病逝
一張圖看「二級維持管制」　15個場所仍關閉
1500人打莫德納「未滿10週可預約」　陳時中坦言誤植：預約
新北47歲男打AZ「呼吸窘迫」　送醫5小時後死亡
快訊／本土今增4例　分佈「3縣市」
快訊／指揮中心宣布維持「二級警戒」：繼續關閉八大行業
快訊／今增4例本土！　另增4死
LIVE／疫苗荒「AZ莫德納快見底」　陳時中最新說明
英跳水天菜搭檔確診！　奧運期間有症狀：覺得筋疲力盡
立陶宛捐2萬劑AZ出關！自購9.9萬莫德納　最快放行時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞開出1500名職缺！首招「正職服務員」到職就有17天假

熱情耐酸讓青春更對味！泰山力挺年輕人勇闖夢想冰鎮

連衛生棉也有氣墊？！今夏最新抗黏膩新品「超柔感氣墊棉」秒吸乾爽好自在

連續3天精品美式咖啡買1送1！7-11全店加碼情人節優惠一次看

感謝東奧英雄！超商祭4大咖啡飲品優惠　爽喝大杯美式只要23元

懸浮山坡上的水管屋！精密造船技術建造　僅用6個螺栓就能乘載12噸重

別人家寵爸不會讓人失望！網友一看全跪了　猛誇識貨！

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

麥當勞開出1500名職缺！首招「正職服務員」到職就有17天假

熱情耐酸讓青春更對味！泰山力挺年輕人勇闖夢想冰鎮

連衛生棉也有氣墊？！今夏最新抗黏膩新品「超柔感氣墊棉」秒吸乾爽好自在

連續3天精品美式咖啡買1送1！7-11全店加碼情人節優惠一次看

感謝東奧英雄！超商祭4大咖啡飲品優惠　爽喝大杯美式只要23元

懸浮山坡上的水管屋！精密造船技術建造　僅用6個螺栓就能乘載12噸重

別人家寵爸不會讓人失望！網友一看全跪了　猛誇識貨！

鳴日號「戲台辦桌賞月」9-11月行程曝光！業者：企業包了18趟次

日本40天報廢8000劑疫苗！職域接種頻出包　冰箱電線脫落、忘插電

再闢新航線！星宇航空直飛新加坡　最快9月中旬有望開航

大白天酒駕！開進騎樓撞4機車...賓士男辯「這藥物」害的

莫德納吃緊「第2劑間隔」再延長？　陳時中：看進貨情況再安排

七夕限定小白鞋都太好看！Dior厚底增高、Valentino愛心後跟　5款浪漫破表

十銓7月營收5.19億元　看好5G、車用市場帶動下半年成長

LIVE／新北＋1！　侯友宜宣布下一階段解封場所

42%人都做錯！遠離致命細菌　專家籲雞蛋下肚前先做「1件事」　

連日豪雨菜價浮動　黃偉哲至安平家樂福視察菜價關心民生

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

消費熱門新聞

23元爽喝美式！超商祭4大咖啡優惠

小7加碼七夕優惠！連3天咖啡買1送1

麥當勞開1500名職缺！到職就有17天假

限時1個月吃麥當勞異國風新堡

「超柔感氣墊棉」秒吸乾爽好自在

別人家寵爸　「一張照片」讓網友大誇識貨

限時3天！超商咖啡「全品項第2杯半價」

全聯周末3天下殺！賣場中元優惠懶人包

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用！

地方政府同意就開！3大超商可以內用了

泰山力挺年輕人勇闖夢想冰鎮

UberEats優惠碼突取消！網哀一片

PS5+遊戲直砍半價　8／8限時開搶

上半年電子書累計閱讀時間　破6700萬分鐘

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面