罵女鄰居「三八雞」判罰2千　台語專家解釋「極度貶抑女性」

▲婦人罵人三八雞，遭法院判罰2千元。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

罵人「三八雞」究竟是什麼意思？廖姓女子罵女鄰居三八雞，遭台中地院認定是公然侮辱，判罰2千元。民眾或許了解三八的意義，但對三八雞可能有點陌生。台語文專家馮勝雄說，「三八雞」這詞專罵女性，是指性生活隨便的女人，極度貶抑女性，也是兩性不平等的用語。

判決書指出，廖姓女子與張姓女子是鄰居，2人今年3月12日晚間因為停車糾紛，雙方在路邊吵到不可開交。廖女脫口大罵張女「三八雞」等語，讓張女認為人格遭侮辱及難堪，已經貶損名譽及尊嚴評價，怒告妨害名譽。

廖女雖否認犯行，辯稱她沒有罵張女，但法官根據張女供述，加上現場監視器畫面可證實，確有此事。認為廖女未能謹慎克制自身情緒，以不堪言詞辱罵告訴人，貶抑告訴人之名譽及人格評價，致告訴人名譽受損，考量犯後否認犯行，至今未達成調解等，依公然侮辱罪判罰金2千元。全案可上訴。

台語文專家馮勝雄老師表示，台語的「三八雞」可以拆成「三八」跟「雞」來看，「三八」指的就是女人不正經、不端莊；「雞」則是台語的「雞掰（正確寫法為膣屄）」諧音，指女性的陰道。原本是中性名詞，但在台語上變成是貶罵女性性生活隨便、亂七八糟、隨便都可上床，是很不好的名詞。男生被罵三八的很少見，也可知道這詞顯露出兩性的不平等。

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