不想續攤！男硬騎友人機車...一屁股把他擠下車　強盜罪送辦

記者楊永盛／苗栗報導

朋友為了續攤吵架竟變調成強盜案！苗栗縣後龍鎮鍾姓、趙姓男子16日相約前往頭份市唱歌飲酒，結果趙男意猶未盡想要繼續歡樂，鍾男不滿拿走趙的機車鑰匙和皮包，趙迫於無奈坐車回家，途中爆發口角導致趙摔下車，鍾於是騎著趙的機車回家，警方據報後2小時逮捕趙男，偵訊後依強盜、公共危險和傷害罪嫌移送法辦。

▲嫌犯拒絕KTV續攤搶走被害人鑰匙和皮包，被害人摔車後被嫌犯毆打，警方據報圍捕到案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

頭份警分局今（18）日指出，16日凌晨4時許接獲趙姓男子（22歲）報案稱遭人毆打，經警方前往頭份市中正路、信義路口，詢問趙男後發現全案是強盜案，涉案的鍾嫌（22歲）更是竊盜通緝犯。

警方調閱路口監視器、車辨系統，鎖定趙姓男子機車行蹤，發現鍾嫌往竹南鎮、後龍鎮一帶行駛，案發約2小時在後龍鎮中華路、正賢路口，發現鍾嫌騎乘機車時欲攔查，鍾一時緊張摔倒後，起身繼續逃至自強二街被逮捕，結束近20公里的逃逸。

警方查出，趙姓保全和鍾姓工人16日跟另4名友人，前往頭份市一家KTV唱歌、喝酒，趙想要繼續歡唱喝酒，鍾男覺得太晚想要回後龍，先將趙的機車鑰匙和皮包拿走，趙迫於無奈，凌晨4點左右由鍾騎乘趙的機車回家，趙則坐在機車後座，途經頭份市中正路、正義路口時，趙疑似被鍾擠下車，鍾發現趙摔下車，動怒折返徒手毆打他，再騎著趙男機車逃逸。

警方案發後約2小時內圍捕鍾嫌到案，酒測值0.59毫克，鍾嫌坦承犯案，偵訊後依強盜、公共危險、傷害等罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方說，鍾嫌原本行為只是觸犯搶奪罪，但動手毆打將罪責升級為強盜罪，酒後一時衝動，得不償失。