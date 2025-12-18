　
社會 社會焦點 保障人權

T台女主播調職「扯出風水戲碼」求償百萬　吞敗原因曝

▲▼ 張靖玲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲不服調職又不到職張靖玲告TVBS，結果敗訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾任TVBS（聯利媒體股份有限公司）主播的張靖玲，不滿公司將她自主播職務調任為文字記者，並因拒不到新職報到遭解僱，主張公司藉懲戒性調職打壓，侵害其健康、名譽、表意自由及工作權，向TVBS及其負責人陳文琦提起民事求償100萬元。士林法院民庭判決理由出爐，法院認定公司調職與解僱均屬合法管理措施，不構成侵權，判決張靖玲敗訴。

張靖玲自2005年9月起受僱於聯利媒體，並自2011年11月起擔任編播中心播報組主播，任職近11年。TVBS於2022年4月29日透過主管通知，將她自2022年5月1日起調任為新聞部專案組資深文字記者。

張靖玲主張，該調職並非單純人事輪調，而是針對2022年5月25日媒體報導的公司內部主播紛爭事件，對她所為的懲戒性調職，卻刻意包裝成一般調動，隱瞞真正理由，導致她誤判情勢，採取錯誤救濟方式，最終遭到解僱。

她並指稱，公司內部存在職場不安情形，係因古姓同事長期在辦公室散布「風水害人」等迷信說法，涉及巫術、符咒、擺陣，甚至帶風水師進入辦公室指點堪輿，造成恐懼氛圍；公司主管明知上述情形，卻未採取防止措施，反而以失真資料要求她簽署行為改善書。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲風水說未被採信張靖玲告TVBS百萬敗訴。（示意圖／AI製）

張靖玲另主張，相關事件曝光後，公司對外發布聲明否認符咒、擺陣等說法，並要求她不得對外發言，使她無法即時澄清，名譽受損。她自2022年5月24日起就醫治療，請求賠償醫療費、交通費、心理諮商費及精神慰撫金，合計求償100萬元，並主張公司負責人陳文琦亦應負賠償責任。

TVBS則抗辯指出，張靖玲自2021年底起，陸續遭多名同事申訴涉及職場不法侵害，包括古姓及游姓同事提出申訴，經公司調查後，認定部分申訴內容屬實。

公司表示，基於《職業安全衛生法》所定雇主防治職場不法侵害義務，並考量避免衝突持續發生、迴避直接解僱等更嚴厲懲戒，以及維護主播團隊運作與企業經營管理，才於2022年2月24日要求張靖玲簽署「職場行為改善通知書」，但遭拒簽。

TVBS解釋，基於上述考量，才於2022年5月1日在薪資及勞動條件不變的情況下，將張靖玲調任同部門專案組資深文字記者，並非懲戒性調職；但張靖玲調職後，長達4個月未至新職位提供勞務，公司多次勸諭仍未改善，遂依《勞動基準法》規定，於2022年9月13日合法解僱。

公司並強調，調職及解僱是否合法，已於前案勞動訴訟中，經一、二審法院判決認定均屬合法；此外，公司僅被動發布澄清聲明，未對外公開原告的職場不法侵害行為，亦未侵害其名譽或表意自由，且部分請求已逾侵權行為2年消滅時效。

法官指出，關於名譽權及表意自由部分，若認公司聲明或要求原告不得發言構成侵害，原告於2022年5月25日即已知悉損害，卻遲至2024年9月才提起訴訟，已逾民法所定2年消滅時效，該部分請求無理由。

至於健康權與工作權部分，法官認為，工作權屬財產法益，若雇主調職及解僱已被認定合法，勞工不得另行請求非財產上損害賠償；且張靖玲未能舉證證明，TVBS在調查、調職或解僱過程中具有不法性，或與其身心狀況間存在相當因果關係。

法官並指出，雇主在人事調動時，是否於第一時間完整說明調職理由，屬管理裁量範圍，只要符合調職五原則，即難認權利濫用。TVBS雖未在調職當下詳述所有考量事由，但事後已補充說明，且多次勸諭原告至新職報到，難認有刻意誤導或不當動機。

綜合全案，法院認定TVBS（聯利媒體）及其負責人陳文琦，均未對張靖玲構成侵權行為，原告依民法請求100萬元損害賠償，全部駁回，全案仍可上訴。

