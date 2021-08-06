監察院聲請石木欽懲戒案法官迴避　懲戒法院駁回

▲石木欽懲戒案，監察院聲請法官迴避遭到駁回。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，遭監察院提出彈劾後，移送懲戒法院職務法庭審理。但監察院日前認為本案5名合議庭成員有偏頗之虞，聲請法官迴避。案經懲戒法院審理後，認為並無客觀事實認為合議庭成員執行職務偏頗，因此6日下午駁回聲請。

本案因司法院調查後，認為石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌與翁茂鐘就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。石木欽火速請辭，但仍遭司法院移送監察院議處，監察院提出彈劾後，將本案送回懲戒法院職務法庭審理。

全案於6月底首度開庭審理，本案除職業法官外，另外還加入2名參審員共同審理，合議庭成員分別為審判長吳景源、受命法官曹瑞卿、陪席法官林英志以及參審員臨床心理師蘇淑貞、台大法學院教授柯格鐘。不過全案於7月中第二度開庭審理時，監察院代表突然當庭提出，合議庭准許石木欽不用出庭得以委任代理人到庭，代表合議庭心證上已經認為本案為輕罪，明顯給予法律上例外的恩惠及禮遇，明顯執行職務有偏頗，因此聲請法官迴避。合議庭隨即諭知停止審理，靜候法官迴避裁定結果。

懲戒法院於6日作出裁定，駁回監察院聲請。懲戒法院首先指出，本案是否符合「足認其執行職務有偏頗之虞」，必須就客觀事實認定。亦即需就法官之言行，或是與當事人間之特殊情誼等等判斷，而此等事由之存在，必須加以客觀化，亦即經由任何理性之人之合理評斷，均達於足以懷疑審判者在審判時可能偏頗任何一造之程度，不能以當事人主觀上自認有對己方不利，即據以認有偏頗之虞而聲請法官迴避。

懲戒法院進一步解釋，被付懲戒人是否出庭，乃是懲戒案件審判長依據法律所規定的權限，可以准許被付懲戒人委任代理人到庭，並無預斷被付懲戒人違失情節輕微之情形。因此懲戒法院認為，本案並客觀事實，足認合議庭執行職務有偏頗之虞，因此駁回監察院代表的聲請。本案仍得抗告。