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急出國需第二劑疫苗到那裡施打　桃園4醫療院所提供接種

▲桃園4醫療院所，提供急出國者接種第二劑疫苗服務。（圖／新聞處提供）

▲桃園4醫療院所，提供急出國者接種第二劑疫苗服務。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

急出國卻還未輪到施打第二劑疫苗怎麼辦？桃園市長鄭文燦8日於市府防疫專案會議指出，市府已指定衛福部桃園醫院、中壢天晟醫院、桃園區衛生所及聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心等4處醫療院所，為需施打二劑才能出國的民眾接種疫苗，符合資格者可攜帶證明文件至以上醫療院所接種第二劑。

▲桃園4醫療院所，提供急出國者接種第二劑疫苗服務。（圖／新聞處提供）

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▲鄭文燦表示，桃園4醫療院所，提供急出國者接種第二劑疫苗服務。（圖／新聞處提供）

鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心已宣布，若民眾因出國讀書需求需施打第二劑疫苗，可攜帶機票、身分證、健保卡及疫苗接種紀錄卡（黃卡），至醫療院所進行接種。另外，有關65歲以上長者已接種第一劑疫苗者，預計8月下旬將達接種第二劑的10週間隔，民眾除可自行上網預約，市府也將透過區里系統以團體預約方式協助長者完成預約接種，並發送接種通知單，長者可依照規劃的時間、地點前往施打，讓長者安心。

另外，有關警消衛環等第一線防疫人員已接種AZ疫苗者，也將於8月13日左右進入第10週接種第二劑的期程，將由衛生局妥善安排預約施打或團體施打。此外，中央疫情指揮中心也於昨日宣布開放COVID-19專責醫療院所第一線醫護工作人員，第一劑AZ疫苗接種超過10週以上者，第二劑可接種莫德納疫苗，將由中央專案配賦疫苗施打。

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