自創歌曲諷直播主「騷底愛吃洨」　這原因讓他減輕量刑

▲周姓男子為幫友人出氣，在直播平台上連續6天，以自創歌曲暗指邱姓女直播主「騷底」。（圖／示意圖，與本案無關／pexels）



記者林冠吟／台北報導

周姓男子因友人與IPAIR直播平台的邱姓直播主有爭執，竟然以「耶穌」的暱稱進入直播平台演唱自創歌曲，指涉邱女「騷底愛吃洨」、「喜歡吸大屌」、「幹他們需要買門票」等句，邱女聽到後怒不可遏，一狀告上法院。台北地院日前審理後，審酌其因罹患妥瑞氏症，依法減輕量刑，依公然侮辱罪，判其拘役10日，得易科罰金。

周姓男子去年8月，因友人在IPAIR直播平台上和綽號「黃金咩寶」邱姓直播主發生爭執，為了幫友人出氣，周男連續6天以匿名「耶穌」在直播平台上，演唱自創的歌曲至社邱姓直播主「騷底」、「A寶騷底愛吃洨」、「幹他們需要門票」、「FUCK咩寶主播」、「愛吸愛舔老二翹」等，讓邱女憤而提告。

審理時，周男坦承罪行。台北地院審理後，發現周男因患有妥瑞氏症，該病有罵髒話和情緒異常之行為舉止等，研判周男當下因病而影響其辨識行為能力。但法官仍認為，周男在直播平台上公然演唱不雅歌曲，侮辱女性，暗示邱女有不良素行，考量其犯案動機，且至今都尚未與邱女達成和解來看，仍依公然侮辱罪，判周男拘役10日，得易科罰金，以1千元折算一日。

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