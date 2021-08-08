牙周病罹新冠死亡率高8倍？陳時中回歸「牙醫身份」解讀國際研究

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國際研究指出，牙周病患罹新冠，死亡率比一般患者超出8倍，台北市牙醫師公會表示，擁有正確潔牙與牙周保養習慣，可降低3成肺炎風險，提醒民眾也要顧好口腔內的「隱形口罩」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，牙周病的確會增加細菌侵襲機會，並非只影響新冠肺炎，民眾還是要從小就把潔牙習慣做好、定期檢查。

今年2月份出刊的《臨床牙周病學期刊》（Journal of Clinical Periodontology）也有一篇研究發現，有牙周病的新冠肺炎患者，需要住加護病房以及必須使用人工呼吸器的機率，分別是一般患者的3.54與4.57倍，而死亡率更高達8.81倍。

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國內也有論文以我國健保資料庫進行分析統計，結果發現，在12年的追蹤期內，定期接受牙周洗牙等健康控制的民眾，比起一般民眾的肺炎發生風險降低超過3成。另外，與缺乏牙周治療的民眾相較，牙周疾病患者光是接受洗牙就能顯著降低3成肺炎風險，而接受進階牙周治療像是皮瓣手術等，肺炎發生風險更是降低66%。

下午指揮中心記者會中，陳時中被問及如何以牙醫師身份看待國際研究時表示，牙周病會有全身性細菌影響，如果不幸罹患新冠肺炎，也容易引發心內膜炎，增加細菌侵襲性造成不利影響，但顧口腔並非只為了預防新冠肺炎重症，而是從小就要把潔牙做好。

台北市牙醫師公會顧問陳彥廷指出，台灣有近9成民眾牙周受到程度不等破壞，當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道黏膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，對於病毒而言形同「門戶大開」，對於容易嗆到、或者感染機會高的風險族群，更能提高肺炎罹患機率。

陳彥廷建議，民眾防範新冠肺炎除了積極接種疫苗之外，也可以落實口腔保健；兒童則可以透過牙齒塗氟、窩溝封填，強化隱形口罩的保護力。若是已有牙周健康問題的人，也應積極治療，做好口腔健康管理，才能保護自己免於細菌病毒侵害。