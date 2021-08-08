美水球選手「差點死在韓國」　曾站不起來！熬過身心受創成功摘金

▲東京奧運女子水球項目7日登場，美國隊摘金拿下3連霸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

東京奧運女子水球項目7日登場，美國隊成功摘金，拿下奧運3連霸。然而這對陣中選手吉爾克里斯特（Kaleigh Gilchrist）來說相當不容易，因為她2019年在南韓參加世界游泳錦標賽時，差一點就丟了性命。

▲美國水球選手吉爾克里斯特（Kaleigh Gilchrist） 。（圖／路透）

Yahoo Sports報導，吉爾克里斯特2019年與隊友們來到南韓光州，參加世界游泳錦標賽，且成功奪得冠軍，一行人開心前往選手村附近的夜店狂歡慶祝，豈料意外就此發生。正當她們站在2樓閣樓陽台上時，腳下的閣樓地板突然塌陷，一群人重摔至1樓地面。而吉爾克里斯特隨即遭掉落的殘骸擊中，被壓在下方，腿部當場割傷，儘管她爬到人行道上求救，但最終因失血速度太快，逐漸失去意識。

▲這起事件造成多名世錦賽選手受傷。圖為發生倒塌意外的地點。（圖／達志影像／美聯社）

現已知這起事件當年造成2人死亡、23人輕重傷，其中多名傷者為世錦賽選手。所幸吉爾克里斯特在送醫接受手術後，幸運活了下來，最終坐著輪椅返回美國南加州的家，決心展開好幾個月的康復治療，努力恢復身體狀況，爭取入選奧運代表隊的機會。

據了解，她到8月中旬的時候，還無法走路。復健期間，她曾打電話給已故球星布萊恩（Kobe Bryant）聊聊天，把自身復健過程稱為「曼巴精神」（Mamba Mentality）。

她從清晨6點就到游泳池報到，直到晚上8點才結束返家，每天都花費14小時，只為了把自己的狀態調整到最好，從利用腳趾抓取彈珠訓練腿部、腳部的肌肉開始，接著進行舉重等訓練。最終，她比預定的時間還要早回到球隊，並於同年12月復出，在康復後的第一場比賽表現也不錯。

▲美國傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，對她來說，身上的傷並不是最大的障礙，而是心理創傷。就在布萊恩2020年2月墜機過世後，吉爾克里斯特連續遇上2次恐慌症發作，事後被診斷為患有創傷後壓力症候群，原因與南韓遇上的那次意外有關。

吉爾克里斯特坦言，新冠疫情與奧運延期給了她額外的時間，來處理這些在心中壓抑許久的情緒。克服低潮後的她成功入選美國代表隊，並在7日投進2球，與隊友以14比5的優勢贏得比賽摘金，站上頒獎台，讓她直言「這一切都很值得。」

更多熱門國際新聞

►馬不配合猛倒退！選手賽場爆哭 教練「突揍一拳」遭撤銷奧運資格

►南韓棒球慘遭3國狠虐！韓媒怒批「井底之蛙」：沒給國人帶來感動

►「戰機迎國手」日網嗨了！熱議「台湾です」風潮 讚：值得學習

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast