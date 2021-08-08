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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德看報紙都先看體育版！　運動術語、戰術佈局他都懂

▲賴清德應援陳偉殷。（圖／截自賴清德臉書）

▲資深運動迷賴清德應援陳偉殷。（資料照／截自賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

2020東京奧運將在8日晚間落幕，而台灣在本屆奧運斬獲2金4銀6銅，締造史上最佳紀錄。在這段期間，政壇社群也掀起「奧運熱」，但不免也有不少不熟稔體育的政治人物出包；不過，在眾多政治人物中，有一位是正港且最大咖的「資深運動迷」，那就是副總統賴清德。

在奧運比賽期間，可說是不分黨派、沒有藍綠，各黨政治人物都會透過社群網站分享台灣選手的戰況、恭賀文，但也不分黨派的「出包」，包括：台灣基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤、張廖萬堅、國民黨立委馬文君、蔣萬安、鄭正鈐、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華等人，都有搞錯獎牌數、獎牌顏色，甚至寫錯比賽項目的狀況。

不過，在眾多政治人物中，有一位是正港且長年關注體育的「資深運動迷」，那正是賴清德。據悉，賴清德每天早上看報紙時，第一版多半不是先看政治新聞，而是先看體育版，從每日國內賽事、台灣旅外選手當天表現，到國際賽事都瞭若指掌。

據了解，台灣旅外好手不論是在日本、美國發展，不論大聯盟、小聯盟，賴清德每天都會關心，哪位選手近況很好、誰受傷了需休息多久，可說是對運動極為癡狂。親近人士說，他每次閒暇時，只要跟同仁聊起體育，特別是棒球，他就滿口專業術語，有時太過專業，大家還會霧煞煞。

回顧去年8月，中華職棒中信兄弟與統一獅的賽事，特別邀請賴清德客串擔任球評，比賽一路鏖戰到延長賽12局，形成跨日大戰；而身為資深球迷的賴清德也格外興奮，直呼「愈夜愈精彩，真的超級精彩」。

賴清德在轉播的過程中分享，自己過去就常自掏腰包買票進場看球，對兩隊球員表現、各項紀錄都如數家珍。在該場比賽後，許多球迷紛紛稱讚，賴清德是真的懂棒球，對各種專業術語朗朗上口，還能分析戰術佈局。

▼副總統賴清德過去曾擔任中職特別來賓。（資料照／翻攝愛爾達）

▲▼副總統賴清德過去曾擔任中職特別來賓。（圖／翻攝愛爾達）

另外，立法院副院長蔡其昌出任中華職棒會長，賴清德出席交接典禮時，也用棒球術語來形容前會長吳志揚與蔡其昌。他認為，吳志揚是「完投九局」的勝利投手，而蔡其昌即將登上投手板，每一位投手的球路都不同，蔡其昌球路應該是直球速度很快、尾勁很強，而變化球非常凌厲，進壘角度刁鑽，敢與打者對決。

事實上，在這次東京奧運期間，賴清德多會親自執筆寫臉書文，分享台灣運動員在奧運殿堂的表現，除了運動術語，他對許多選手的歷史也相當熟悉，好比我國奧運五朝元老、網球好手盧彥勳，從他的父母過去在市場當雞販，到盧彥勳的世界排名與歷史戰績，他都能侃侃而談。

在這波奧運熱潮中，從網友留言中可注意到，不少人發現賴清德在每一篇奧運分享文裡，用了許多運動術語，從描述比賽過程，到詳述台灣運動員的歷史，算是這波參與奧運熱中，對體育知識罕見深入的政治人物。

▼賴清德出席中職會長交接典禮。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼0119 中華職棒大聯盟第十、十一屆會長交接典禮 採訪邀請-吳志揚,賴清德,蔡其昌。（圖／記者黃克翔攝）

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