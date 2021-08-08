　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

▲▼假牙,牙齒。（圖／翻攝自pixabay）

▲驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」，醫籲戴「隱形口罩」增保護力。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染數月，已造成1.4萬人確診、近800人死亡。國際研究指出，牙周病患罹新冠，死亡率比一班患者超出8倍，台北市牙醫師公會表示，擁有正確潔牙與牙周保養習慣，可降低3成肺炎風險，提醒民眾口腔內的「隱形口罩」與實體口罩一樣重要，若發現口腔健康亮紅燈，應盡快就醫治療。

台北市牙醫師公會顧問陳彥廷指出，台灣有近9成民眾牙周受到程度不等破壞，當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道黏膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，對於病毒而言形同「門戶大開」，對於容易嗆到、或者感染機會高的風險族群，更能提高肺炎罹患機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內有論文以我國健保資料庫進行分析統計，結果發現，在12年的追蹤期內，定期接受牙周洗牙等健康控制的民眾，比起一般民眾的肺炎發生風險降低超過3成。另外，與缺乏牙周治療的民眾相較，牙周疾病患者光是接受洗牙就能顯著降低3成肺炎風險，而接受進階牙周治療像是皮瓣手術等，肺炎發生風險更是降低66%。

另外，今年2月份出刊的《臨床牙周病學期刊》（Journal of Clinical Periodontology）也有一篇研究發現，有牙周病的新冠肺炎患者，需要住加護病房以及必須使用人工呼吸器的機率，分別是一般患者的3.54與4.57倍，而死亡率更高達8.81倍。

「無論疫情緊張或趨緩，民眾都應該正確潔牙。」陳彥廷表示，民眾防範新冠肺炎除了積極接種疫苗之外，也可以落實口腔保健；兒童則可以透過牙齒塗氟、窩溝封填，強化隱形口罩的保護力。若是已有牙周健康問題的人，也應積極治療，做好口腔健康管理。

▲▼ 台北市牙醫師公會隱形口罩。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北市牙醫師公會顧問陳彥廷說明牙周病與新冠肺炎關係。（圖／記者嚴云岑攝）

陳彥廷建議，若只有表淺破壞，以超音波洗牙就可以清掉。除非牙根面遭到污染，才需要進一步接受齒齦下刮除或是根面整平，少部分患者因為嚴重結構破壞、骨質破壞，需要翻瓣或是再生手術。至於口中有假牙的民眾，將不堪使用的假牙拆卸更換，不僅可以改善口腔健康，若能順手將廢牙冠捐出、還能助人。

台北市牙醫師公會理事長賴德欽補充，假牙牙冠沒有一定的使用年限，但若牙冠破損、不堪使用，甚至是牙冠下的牙齒又蛀掉了，就必須拆卸舊牙冠、裝上新的牙冠。除了全瓷牙冠之外，多數牙冠裡面其實含有金屬成分，從早年常用的黃金、到近年會有的白金、鈀金、鎳合金等，雖然含量很少，但集結起來卻可以提煉出一定數量的金屬。

台北市牙醫師公會從民國93年開始，發起「廢牙冠回收再利用計畫」，診所將民眾廢棄的牙冠高溫清潔消毒後密封，再由廠商協助把提煉成本降低，讓「廢牙冠真的可以變出黃金」，然後捐贈給需要援助的族群。

賴德欽指出，「廢牙冠回收再利用計畫」17年來所得迄今累計超過3千萬元，此公益基金除了幫助花蓮縣富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊等，圓出國比賽夢外，也曾協助視障人士習得一技之長。鑑於目前參與率不到2成，希望此計畫未來能夠擴及其他縣市，有更多診所加入公益回收行列，嘉惠更多需要幫助的人。

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
快訊／新北1人確診！居隔陰轉陽　感染源曝光
醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中曝「抗Delta」關鍵
LIVE／新北今+1！內用解禁首週末　侯友宜最新說明
日本棒球摘金為何向空氣鞠躬？　他揭原因：對世界最好宣傳
食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中回應了
吳亦凡脫光被獄警搶看「吳籤」！　崩潰爆憂鬱、幻聽求保外就醫
又有熱帶低壓發展？　專家曝可能動線「未來兩天是關鍵」
虎林雞肉商「5次PCR陰性」後確診　羅一鈞曝可能感染源
Delta狂爆「偷補習」被踹門　老師當場押走！學生全傻眼
游泳池研擬開放！　陳時中曝「規劃方向」
AZ+莫德納混打暫不擴大！　陳時中曝「分配對象」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中：抗Delta是「防守跟進攻之戰」

喊小林媽婆婆！林昀儒粉絲「狂挖私生活」　網怒：耍花癡私下就好

2個兒子不急卻急壞老爹！他願幫10女生付聯誼費　只求「快解封」

中南部淹水「疫苗接種受影響」　陳時中：已預約的AZ會保留

食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中：基本上造冊都符合

又有熱帶低壓發展？　專家估：可能往台灣東南方移動、未來兩天是關鍵

父親節希望能回家看一下孫子　陳時中：順便「被慶祝」

虎林雞肉商「5次PCR陰性」後確診！　羅一鈞曝「可能感染源」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

周揚青男友鏡頭恐懼..錄影中「躲廁所」　全程「大恍神.拒互動」她：沒辦法溝通

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

醫估疫情1、2個月恐再來！　陳時中：抗Delta是「防守跟進攻之戰」

喊小林媽婆婆！林昀儒粉絲「狂挖私生活」　網怒：耍花癡私下就好

2個兒子不急卻急壞老爹！他願幫10女生付聯誼費　只求「快解封」

中南部淹水「疫苗接種受影響」　陳時中：已預約的AZ會保留

食藥署遭爆監守自盜「疫苗施打率169%」　陳時中：基本上造冊都符合

又有熱帶低壓發展？　專家估：可能往台灣東南方移動、未來兩天是關鍵

父親節希望能回家看一下孫子　陳時中：順便「被慶祝」

虎林雞肉商「5次PCR陰性」後確診！　羅一鈞曝「可能感染源」

浪琴綠面飛行錶好復古　秒換鍊帶變都會感

黃筱雯摘銅「到現在還覺得像場夢！」751字吐心聲：一路走來不容易

快訊／三度「見零」！新北＋1居隔陰轉陽　侯友宜：疫情穩穩控制

「最強中華隊」12獎牌創最佳！　亞洲排名第6

天團男偶像二手拍賣面交被認出「粉刷一排羨慕」！洩遭詐騙慘痛經驗

快訊／新北無新增個案　三重1人居隔陰轉陽！被朋友傳染

桃園龜山道路坍方樹木橫躺　雙向交管4.5小時恢復通車

快訊／侯友宜宣布：新北游泳池10日起開放　非游泳時需全程戴口罩

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！穿情侶鞋拜拜　超兇畫面震撼8.5萬人

新鮮人遇上疫情求職路困難　6成7改變生涯規劃、14.8%改找打工

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

威力彩頭獎上看13億！　4星座中獎機率高

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

1圖看懂奇葩盧碧回魂「颱風→熱低→颱風」

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

他修復芭比頭竟成怪娃！女兒1秒哭慘

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／今新增4例本土「創社區感染新低」

麟洋配「飛撲神技」被翻出　網：拿金牌不意外

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

他KO對手卻遭判犯規　對手「躺著摘金」

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面