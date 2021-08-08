▲驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」，醫籲戴「隱形口罩」增保護力。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染數月，已造成1.4萬人確診、近800人死亡。國際研究指出，牙周病患罹新冠，死亡率比一班患者超出8倍，台北市牙醫師公會表示，擁有正確潔牙與牙周保養習慣，可降低3成肺炎風險，提醒民眾口腔內的「隱形口罩」與實體口罩一樣重要，若發現口腔健康亮紅燈，應盡快就醫治療。

台北市牙醫師公會顧問陳彥廷指出，台灣有近9成民眾牙周受到程度不等破壞，當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道黏膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，對於病毒而言形同「門戶大開」，對於容易嗆到、或者感染機會高的風險族群，更能提高肺炎罹患機率。

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國內有論文以我國健保資料庫進行分析統計，結果發現，在12年的追蹤期內，定期接受牙周洗牙等健康控制的民眾，比起一般民眾的肺炎發生風險降低超過3成。另外，與缺乏牙周治療的民眾相較，牙周疾病患者光是接受洗牙就能顯著降低3成肺炎風險，而接受進階牙周治療像是皮瓣手術等，肺炎發生風險更是降低66%。

另外，今年2月份出刊的《臨床牙周病學期刊》（Journal of Clinical Periodontology）也有一篇研究發現，有牙周病的新冠肺炎患者，需要住加護病房以及必須使用人工呼吸器的機率，分別是一般患者的3.54與4.57倍，而死亡率更高達8.81倍。

「無論疫情緊張或趨緩，民眾都應該正確潔牙。」陳彥廷表示，民眾防範新冠肺炎除了積極接種疫苗之外，也可以落實口腔保健；兒童則可以透過牙齒塗氟、窩溝封填，強化隱形口罩的保護力。若是已有牙周健康問題的人，也應積極治療，做好口腔健康管理。

▲台北市牙醫師公會顧問陳彥廷說明牙周病與新冠肺炎關係。（圖／記者嚴云岑攝）

陳彥廷建議，若只有表淺破壞，以超音波洗牙就可以清掉。除非牙根面遭到污染，才需要進一步接受齒齦下刮除或是根面整平，少部分患者因為嚴重結構破壞、骨質破壞，需要翻瓣或是再生手術。至於口中有假牙的民眾，將不堪使用的假牙拆卸更換，不僅可以改善口腔健康，若能順手將廢牙冠捐出、還能助人。

台北市牙醫師公會理事長賴德欽補充，假牙牙冠沒有一定的使用年限，但若牙冠破損、不堪使用，甚至是牙冠下的牙齒又蛀掉了，就必須拆卸舊牙冠、裝上新的牙冠。除了全瓷牙冠之外，多數牙冠裡面其實含有金屬成分，從早年常用的黃金、到近年會有的白金、鈀金、鎳合金等，雖然含量很少，但集結起來卻可以提煉出一定數量的金屬。

台北市牙醫師公會從民國93年開始，發起「廢牙冠回收再利用計畫」，診所將民眾廢棄的牙冠高溫清潔消毒後密封，再由廠商協助把提煉成本降低，讓「廢牙冠真的可以變出黃金」，然後捐贈給需要援助的族群。

賴德欽指出，「廢牙冠回收再利用計畫」17年來所得迄今累計超過3千萬元，此公益基金除了幫助花蓮縣富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊等，圓出國比賽夢外，也曾協助視障人士習得一技之長。鑑於目前參與率不到2成，希望此計畫未來能夠擴及其他縣市，有更多診所加入公益回收行列，嘉惠更多需要幫助的人。