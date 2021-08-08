馬祖女工作遭兒猛拉開…下秒「土石狂瀉」險被活埋！她嚇壞：差10秒

▲馬祖北竿嚴重土石坍方，有民眾險遭活埋。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／馬祖報導

受到熱帶低壓（原盧碧颱風）的影響，全台7日各地暴雨不斷，外島馬祖地區也因豪雨而出現歷年最嚴重災情，其中北竿芹壁、橋仔更出現嚴重土石流，衝垮不少民宅，還有民眾只差10秒就險些遭到掩埋，現在回想起來仍是心有餘悸。

據了解，馬祖氣象站原歷史紀錄日累積雨量最高值為2004年9月9日西南氣流帶來的155mm降雨量，而此次熱帶低壓（原盧碧颱風）帶來的日雨量就已打破歷史紀錄（8/7 零時至上午八時三十分止為166.5mm），造成馬祖南北竿地區紛紛傳出嚴重土石坍方。

據悉，橋仔一名婦人在自家廚房旁空地工作，並未注意到後方山坡土石鬆動，所幸其兒子察覺異狀，趕緊上前將母親拉走，但沒想到，才不到10秒，婦人稍早工作的地方就隨即遭到土石掩埋，母子倆當場嚇傻，現在回想起來仍是心有餘悸。

▲▼馬防部派遣兵力協助救災。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，馬防部也因應中央氣象局持續發布豪大雨警報，配合地方政府災防應變中心，完成一級開設及連絡官派遣，並針對災區派遣兵力，徒步前往北竿鄉塘岐村、芹壁村等2處，投入道路清淤、環境清理等災後復原工作。