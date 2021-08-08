　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

整村連夜轉移！南京大嬸「帶毒」連打7天牌　揚州進入集中爆發期

記者張靖榕／綜合報導

江蘇省揚州市「打牌群組」確診擴散，病例數已經超越南京，進入「集中爆發期」。微博網友發布影片指出，揚州一處村全村人被連夜轉移，路面也由4輛大車進行並排清消，回覆表示「看得心痛」、「看來麻煩了」。

▲▼ 整村連夜轉移！揚州進入集中爆發期 確診數超越南京。（圖／翻攝自微博）

▲整村連夜轉移。（圖／翻攝自微博）

微博一則7日發布的影片，貼文指出揚州灣頭鎮聯合村被連夜轉移至別處隔離。影片中多輛遊覽車在夜色中行駛，下車後村民揹著背包、拿著行李，在穿著防護服的人員引導下排隊。另一則影片顯示，4輛大型白色消毒車並排緩慢駛過路面，車尾管部翹起朝半空中噴灑消毒劑。

江蘇省衛健委7日指出當日新增53例，其中南京市1例，揚州市52例，揚州本土確診病例總數已超越南京。揚州的52例確診，是因搓麻將而起，一名64歲南京毛姓大嬸偽造綠碼，擅自離開高風險驅搭巴士到揚州表姊家，之後在棋牌室連打7天麻將，直到出現咳嗽發燒到醫院就診後確診，陸續已傳出近200人遭感染。

主城區商業活動與人流一夕停擺，採取封城措施，近459萬人工作、生活全受影響。目前與毛姓大嬸足跡有關聯的3000人已被封控管理。

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
快訊／今明2天仍要防豪雨！　各地降雨趨緩時間出爐
巴黎奧運「刪減項目」曝　將衝擊台灣奪牌希望
快訊／台中知名梧棲新天地餐廳起火！　頂樓黑煙狂竄
拒絕開房錢AA制！妹子吐心聲「承受風險大」：只是為了滿足男友
快訊／虎林市場雞肉攤確診　8家人、9攤商PCR出爐
鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球+深V電暈網
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

鄭州一醫院爆院內感染！醫生中招「8次PCR才顯示陽性」

阿里巴巴女員工遭高層灌酒性侵！「4次帶套進我房間」8千血淚文曝

整村連夜轉移！南京大嬸「帶毒」連打7天牌　揚州進入集中爆發期

全紅嬋「登日媒熱搜」網震撼！奪牌選手從小狂練　背後故事超勵志

殘忍！她愛犬當街遭人擄走…2天後竟成「破碎狗肉」販售

路透：滴滴與大陸國企磋商　移交數據控制權

南京Delta疫情大擴散　6名官員「防控不力」被懲處

微信「侵犯未成年人權益」被起訴！騰訊止血擬「禁小學生玩網遊」

全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

鄭州一醫院爆院內感染！醫生中招「8次PCR才顯示陽性」

阿里巴巴女員工遭高層灌酒性侵！「4次帶套進我房間」8千血淚文曝

整村連夜轉移！南京大嬸「帶毒」連打7天牌　揚州進入集中爆發期

全紅嬋「登日媒熱搜」網震撼！奪牌選手從小狂練　背後故事超勵志

殘忍！她愛犬當街遭人擄走…2天後竟成「破碎狗肉」販售

路透：滴滴與大陸國企磋商　移交數據控制權

南京Delta疫情大擴散　6名官員「防控不力」被懲處

微信「侵犯未成年人權益」被起訴！騰訊止血擬「禁小學生玩網遊」

全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！

前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

劉伊心二寶剃頭「儀式發生插曲」　曝古裝合照：老公最好父親節禮

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

米爾斯奧運場均19.6分領澳洲奪銅　美媒：籃網板凳暴徒

韓國奧運僅20面獎牌37年來最糟糕　韓媒批：檢討奧會

本周我最毛／跟爸逛寵物店！汪尾隨後方「眼神發亮」：快買那一包

「扁爸等不到自己選總統」　陳水扁po舊照追憶父親

送房送車不稀奇　喬普拉奪金印度政府直接送土地

中和清穗公園2打1！3人雨中互毆摔成一團…幾小時後他吐血昏厥亡

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

大陸熱門新聞

轉籍南韓「換頭」 　桌球女將：花77萬韓元

全紅嬋登日媒熱搜　選手多從小狂練

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

整村連夜轉移！　揚州進入集中爆發期

愛犬當街遭人擄走！下秒竟成破碎狗肉

全紅嬋被爆跟人討畫　真相是：網紅蹭金牌

阿里女員工遭高層灌酒性侵！4次帶保險套進我房間

清寒少女全紅嬋苦練7年奪金 「精裝房、商鋪、86萬現金」全有了

全紅嬋愛玩王者榮耀　但每天只能打1小時

14歲萌妹跳水奪金 　「以為不用念書」純真受訪曝光

清華正妹放暑假參加奧運！拿了2面金牌

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

更多熱門

相關新聞

英國發現　疫苗可能無助防止Delta變異株傳播

英國發現　疫苗可能無助防止Delta變異株傳播

英格蘭公共衛生署（PHE）科學家表示，從早期跡象看來，已接種COVID-19疫苗者可能仍然會像未接種者一樣，輕易傳播Delta變異病毒。

台中接種站驚見「暴龍」！醫護打針笑出來

台中接種站驚見「暴龍」！醫護打針笑出來

亞馬遜推抽獎活動　豪擲5千萬鼓勵員工接種

亞馬遜推抽獎活動　豪擲5千萬鼓勵員工接種

北北桃「共+6例」！1張圖看確診分布

北北桃「共+6例」！1張圖看確診分布

英研究：打完疫苗再染Delta仍具傳播力！

英研究：打完疫苗再染Delta仍具傳播力！

關鍵字：

揚州確診COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

不爽女友遭灌酒約談判　17歲少年脖子中刀亡

全紅嬋爆紅　全家看門外景象傻眼

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面