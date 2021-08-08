整村連夜轉移！南京大嬸「帶毒」連打7天牌　揚州進入集中爆發期

江蘇省 揚州市 彎頭鎮聯合村 整個村

連夜轉移 隔離

2021年8月7日凌晨 pic.twitter.com/HM994K5JQM — 白七 (@tw_tomy_) August 6, 2021

記者張靖榕／綜合報導

江蘇省揚州市「打牌群組」確診擴散，病例數已經超越南京，進入「集中爆發期」。微博網友發布影片指出，揚州一處村全村人被連夜轉移，路面也由4輛大車進行並排清消，回覆表示「看得心痛」、「看來麻煩了」。





▲整村連夜轉移。（圖／翻攝自微博）

微博一則7日發布的影片，貼文指出揚州灣頭鎮聯合村被連夜轉移至別處隔離。影片中多輛遊覽車在夜色中行駛，下車後村民揹著背包、拿著行李，在穿著防護服的人員引導下排隊。另一則影片顯示，4輛大型白色消毒車並排緩慢駛過路面，車尾管部翹起朝半空中噴灑消毒劑。

江蘇省衛健委7日指出當日新增53例，其中南京市1例，揚州市52例，揚州本土確診病例總數已超越南京。揚州的52例確診，是因搓麻將而起，一名64歲南京毛姓大嬸偽造綠碼，擅自離開高風險驅搭巴士到揚州表姊家，之後在棋牌室連打7天麻將，直到出現咳嗽發燒到醫院就診後確診，陸續已傳出近200人遭感染。

主城區商業活動與人流一夕停擺，採取封城措施，近459萬人工作、生活全受影響。目前與毛姓大嬸足跡有關聯的3000人已被封控管理。