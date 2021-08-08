鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年





▲鬼月拜拜禁忌多。（圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

今年鬼門開正好遇上父親節，清水孟國際塔羅小孟老師列出16點鬼月禁忌，要網友小心，若拜錯小心衰整年。

以下為清水孟國際塔羅小孟老師所列16點拜拜禁忌

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1.不可以放鞭炮，當心炸到好兄弟。

2.拜魚尾要大，魚尾不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

3.雞跟魚都要完全不可切。

4.不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來

5.不要拜“芭樂”會被開芭樂票（支票跳票）

6.不要拜番茄易有血光

7.不要拜鴨蛋：鴨蛋代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥。

8.不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客

9.不要拜粥：績效稀疏。

10.不要拜釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

11.不要放蠟燭在桌上：會前徒微弱。

12.不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差。

13.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

14 不要拜牛肉：因為今年是牛年，拜了會犯衝，身體不好。

15.不要拜蛋卷：事業較脆弱。

16.不要拜豬肝：拜了一整年會遇到黑心肝的顧客或老闆。

一年一度的鬼月為傳統信仰的一環，所有禁忌中最耳熟能詳的包括不要去游泳，小心被抓交替，或是晚上不要晾衣服、吹口哨，不過實際並無科學佐證，民眾仍因自行判斷。