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別人家寵爸不會讓人失望！網友一看全跪了　猛誇識貨！

momo父親節（圖／業者提供）

▲網友在電商社團首次發文，大曬自己收到的父親節禮物，開心之餘，也不忘祝各位爸爸父親節快樂。（圖／翻攝自臉書社團「momo網購好物交流」，以下同）

消費中心／台北報導

無論是運動天菜或小鮮肉帥哥，比來比去，最崇拜的還是家中「男神」，一心一意為家人付出、默默辛勞打拚的爸爸，在子女心目中才是無可取代的完勝代表，父親節前夕，不少人在網路上狂曬自家老爸年輕時的帥氣灑脫照片，一點也不輸給現在的型男，在電商社團更有一則熱門的「可愛」PO文，有網友分享自己收到的88節禮物，吸引大家討論留言蓋樓，別人送的禮物總是不會讓人失望，原來向爸爸表達心意也可以這樣準備。

▲▼ 別人家寵爸不會讓人失望！網友一看全跪了　猛誇識貨！ 。（圖／翻攝自網路）

▲網友分享這次父親節收到的禮物別出心裁，忍不住跟大家放閃炫耀！

這個星期天就是父親節了，你也打算孝親送禮，當個寵爸神隊友嗎？臉書社團「momo網購好物交流」經常有各種優惠好康、夯品分享與購買經驗文，讓很多人看了被堆坑，這次有網友大秀與戰利品的合照，全是他收到的父親節禮物，只看他雙手把禮物拿好拿滿，還多到得另外hold住，開心直說「今88節倆小兒與壹兒媳一同送了筆記型電腦 樂高玩具 刮鬍刀這些88節禮物。。。實在可愛 說要讓88當個酷老爸 還要童心未泯 返老還童哈」，簡單發文卻溫暖人心，隔著螢幕也能感受到濃濃的溫馨親情。

momo父親節（圖／業者提供）

▲雖然父親節送電鬍刀最不會出錯，但挑選時會格外注重使用口碑，如飛利浦就是受歡迎的熱門品牌。

原PO收到禮物的下一秒，就跟所有小朋友一樣，迫不及待開箱試玩試用，舉動萌到網友留言表示「這位爸爸PO文也太可愛XDDD」，兒子夫妻倆貼心挑選的3大禮物也吸引大家關注與熱議，其中有堪稱每年父親節送禮經典不敗、超實用的電鬍刀，不過大家一致首選口碑品牌，一位女網友就提到「我也是送飛利浦的電鬍刀 只是我是送我老公 他原本有一個舊的 他說新的用起來感受度好很多(畢竟價格有差阿) 」。

▲▼ 別人家寵爸不會讓人失望！網友一看全跪了　猛誇識貨！ 。（圖／翻攝自網路）

▲女網友分享於父親節送老公飛利浦電鬍刀。

原PO收到禮物的下一秒，就跟所有小朋友一樣，迫不及待開箱試玩試用，舉動萌到網友留言表示「這位爸爸PO文也太可愛XDDD」，兒子夫妻倆貼心挑選的3大禮物也吸引大家關注與熱議，其中有堪稱每年父親節送禮經典不敗、超實用的電鬍刀，不過大家一致首選口碑品牌，一位女網友就提到「我也是送飛利浦的電鬍刀 只是我是送我老公 他原本有一個舊的 他說新的用起來感受度好很多(畢竟價格有差阿) 」。

momo父親節（圖／業者提供）

▲連網友都稱讚送禮挑得「很識貨」的電競筆電。

另外，像是在momo上架不久、這幾天才新出的電競筆電，有人發現後大誇「AMD R7-5800H 八核心處理器跟RTX 3050獨立顯卡筆電效能很有感 我也有買 您孩子很識貨」，還有大人收到也會喜歡的樂高玩具，讓也是爸爸的網友看了羨慕「父親節我是孝敬兒子哈哈 我兒子超愛玩樂高 之前帶他回鄉下住幾天就吵著全部樂高要一起寄過去」，這份禮物清單一併送到網友心坎裡，「超酷耶 我怎沒想到要送電競筆電或樂高給我爸」。

▲▼ 別人家寵爸不會讓人失望！網友一看全跪了　猛誇識貨！ 。（圖／翻攝自網路）

▲有網友大讚這款HP 惠普電競筆電效能很有感，原PO孩子很識貨。

momo父親節（圖／業者提供）

▲誰說只有小朋友才能玩樂高，原PO收到後立刻拆開來組裝，這份創意禮物也讓網友覺得「超酷耶！」

▲▼ 別人家寵爸不會讓人失望！網友一看全跪了　猛誇識貨！ 。（圖／翻攝自網路）

▲網友還表示他兒子超愛玩樂高，連回鄉下都要全部一起寄回去

其實原PO加入社團已經一段時間，也時常看到其他人分享好的產品，儘管不善使用網路選物，但有想買的東西，兒媳都會幫忙處理，這次首度挑戰發文，換他來和同好們分享，沒想到引起熱烈回應，他認為「不管有無送禮 孩子們就是上天贈予我最好的禮物 祝各位爸爸父親節快樂」。面對即將到來的父親節，對於也想用送禮來表達心意，但又對選品毫無頭緒的人，把「momo網購好物交流」這樣的電商社團做為選購參考，這一招可以學起來，除了挑禮物更有靈感，找到心儀好物不踩雷，加入社團還可以學到momo精省術，因為有些驚喜價是低調逗相報，不時還有mo幣、超級神券回饋等隱藏版優惠、限定活動和福利，無論3C家電、保健食品或家具家飾，盡情挑選的同時，也讓荷包省一筆，送禮的、收禮的都開心。

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