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全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！

▲▼全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！。（圖／翻攝微博）

▲畫畫網紅「司氏砸缸」稱全紅嬋私訊向他討畫。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸14歲跳水小將全紅嬋在奧運奪金之後，成為大陸網友關注焦點，一名畫畫網紅在微博上表示，他收到了全紅嬋的訊息，以「表情符號暗示」的方式要求幫忙畫一張畫。不過，有網友卻質疑，整起事件似乎是網紅自導自演，為的就是蹭熱度，根本無法證明全紅嬋有「討畫」的行為。

該名網紅在微博上傳了一則名為「全紅嬋的小心思」的影片，稱自己前兩周畫了奧運中國隊的畫，想為中國隊加油，睡前突然看到全紅嬋的粉絲進群申請，「這個人（全紅嬋）在我的粉絲群裡一頓發表情，我打開她的主頁，整個人都傻了，居然是奧運冠軍全紅嬋，於是我家了她的聯繫方式，她還是一頓發表情，在我表示疑問時，她最後發了一張照片，我才明白，她要我為她畫圖。」

▼「司氏砸缸」貼出自己的畫作。（圖／翻攝微博）

▲▼全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！。（圖／翻攝微博）

該段影片很快在微博受到大量關注，許多網友都說全紅嬋非常可愛，想要人家幫忙畫畫，但是又不敢說，只敢一直發表情符號。但也有網友質疑，影片中的對話無法證明全紅嬋有「討畫」的行為，懷疑根本是網紅在自導自演，想要蹭熱度。

由於質疑的人越來越多，最後網紅才坦承，其實全紅嬋早就關注他了，影片很多都是他們設計策劃的，而且影片中的截圖，其實是用「取消關注」再「回頭關注」製造出來的，畫畫也不是全紅嬋主動要求的，是他自己要求要幫忙畫的。

網紅的行為也被網友狂罵，批他蹭熱的蹭到走火入魔，「放過這孩子行不行？她家都已經被不熟的親戚朋友堵滿了，還有網紅在外面大吵大鬧！」「垃圾自媒體能別跟著蹭了嗎？想毀了一個小女孩？」「這種行為跟詐騙有什麼不同？沒良心的吸血鬼也太多了吧！」

▼「司氏砸缸」坦承整起事件都是自導自演。（圖／翻攝微博）

▲▼全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！。（圖／翻攝微博）

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