雲林8點才公佈停班課！民眾罵爆「冒風雨回家」　張麗善說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(7)日早上8點宣布停班停課，雲林縣長張麗善臉書也同步公布訊息，引起許多民眾不滿湧入留言抱怨停班課訊息發佈太慢，更指責太矛盾「叫人民非必要不要外出！結果拖那麼晚才宣布」，對此雲林縣長張麗善中午在臉書道歉及說明決定停班停課的決定過程。

▲ 雲林縣長張麗善說明決定停班停課過程及發布狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣府今天8時許透過媒體、LINE社群和官方網站將把訊息公布，縣長張麗善也在個人臉書公布停班課訊息，引來許多鄉親留言指責公布太慢。許多民眾已經抵達公司才獲知停班，再冒風雨或涉水返家，暴怒留言「住沿海淹水的我們濕著衣褲到斗六上班，昨天授權各鄉鎮，剛剛才宣布停班課，什麼意義！」

雲林縣長張麗善中午在臉書說明，直到昨天深夜，根據中央氣象局的數據雨量尚未達350公釐，雲林確實還未達到停班課標準，也與其他縣市的累積雨量有一段差距，但是縣府同仁徹夜不斷蒐集來自氣象局的訊息，在今早七點的最新數據顯示雨量急速上升且即將抵達標準，我也要求縣府團隊利用各種管道，儘可能在第一時間把停班課的訊息發布出去。

也提到，雲林縣政府於2015年即授權鄉鎮市長，可根據各區域的現況在第一時間自行決策是否停班停課，西南氣流瞬息萬變，狹帶的大量雨勢不容忽視，提醒鄉親們務必要注意安全，若有災情請縣民朋友立即通報縣府水利處災害應變小組：05-5522309、05-5522310 。

至於明天是否會提早公布停班課，張麗善表示，停班課有一定標準，在四小時前公布，但天氣實不好掌握，如果公布太早萬一沒下大雨會被罵，如果沒有宣布又下大雨也會被罵，所以還是要依循標準來做。

▲ 雲林縣政府今日早上8點宣布停班停課，雲林縣長張麗善臉書也同步公布訊息，引起許多民眾不滿湧入留言抱怨停班課訊息發佈太慢。 （圖／翻攝自Facebook／張麗善）







►Her今天推出「PUMA夏季機能服超值組」





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►西螺福興宮封鐘鼓迎慈悲月 中元普度「線上贊普」避群聚

►明晚11點「冥府」鬼門開！西螺福興宮封鐘鼓禁鳴1個月 專家曝玄機

►虎尾西安抽水站應急工程完成90.89% 雲林連日豪雨加速排水成效佳

►山區撤70人！ 雲林授權：各鄉鎮市長自行決定「明日是否停班課」

►獨居老農遇美人計要提款被阻 她破口大罵：總幹事怎麼當的