獨／正妹「行走低音砲」！遇天菜竟讓她懷疑人生　超反差世界曝　

記者黃宥寧／綜合報導

高挑身材及亮麗外表的VaVa，擁有回頭率超高的「聲音」。聲音較低沉的她，時常讓初認識的友人大吃一驚！更時常被誤認是男生或是第三性，甚至有熱心的人會提醒她「酒別喝太多喔、菸別抽太兇！」讓她啼笑皆非。VaVa接受《ETtoday新聞雲》專訪，親曝擁有如此獨特的聲線帶來哪些優點與缺點。

▲擁有火辣身材的VaVa，卻有與外表超反差的聲音。（圖／VaVa提供）

24歲VaVa擁有大長腿，是正港的嘉義人講起台語不僅超溜還相當有「氣口」（閩南語，指說話的語氣、措辭），開朗活潑的她，向記者表示，高中以前她完全不覺得自己聲音很低，因為家中女生們聲音都是這樣。

直到上台北念大學，時常被問到的就是「妳聲音聽起來很會喝欸」、「妳是男生嗎」、「抽菸抽很重是不是」當時她覺得只有1、2個人這樣跟她講，她也傻傻以為只是開玩笑。但逐漸發現，剛認識她的半數人一開頭都會問這些問題。

▼擁有大長腿的VaVa，因聲音與外表不搭時常給別人留下深刻印象。（圖／VAVA提供）

VaVa笑著說，有次在聚會上看到一個男生，她心想「這是我的菜！」鼓起勇氣上前搭訕，孰不知對方竟直接開口說「哇塞！妳聲音好MAN喔」，讓她開始自我懷疑「還是其實我是男生...」聚會結束，她忍不住終於帶著疑問打電話問媽媽「妳是不是變性人阿，還是我們祖譜有人是變性人」媽媽在電話那頭大笑回她「我們家孩子不都是這樣嗎。」

漸漸的VaVa也看很開了，也適應來自四面八方的疑問。對此，她也表示聲音低其實也有帶來一些好處。例如，她時遇到酒店經紀上前搭訕「小姐長得漂亮，有沒有興趣打工高薪優渥喔」她立刻回「我是男的」當場成功嚇跑酒店經紀。另外，當她女性友人被男友欺負，她就會打電話過去說「沒關係啦！我接下來幫妳好好照顧她」直接讓對方焦慮到立刻求復合。

▼將自己唱舞女的影片PO上抖音上，引來許多網友留言。（圖／記者黃宥寧翻攝）

VaVa說，雖然我沒有甜美嗓音，但在某些歌曲上挺佔上風，可以將歌曲的滄桑感唱完美呈現。有時候有人會帶著遺憾的對她說「妳身材OK臉蛋也不錯，不過就是跟聲音很不搭」她也笑笑地說，往好處想，聲音跟外在不搭時常留給人家深刻的印象，即便很久沒見面的朋友，看到她都會說「我記得妳，因為我記得妳的聲音！」

最後VaVa想告訴大家「我的聲音雖然像行走低音砲」，但每個人都有自己的特色，單眼皮有單眼皮可愛；雙眼皮也有雙眼皮的魅力，要好好欣賞原裝的自己，欣賞屬於自己的美好之處。

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