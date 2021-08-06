淡定王林昀儒頒獎！主持人「要求1指令」秒傻住　網笑重播：錢難賺

▲林昀儒在東奧9天12戰。（圖／體育署）

網搜小組／劉維榛報導

19歲林昀儒在東奧一戰成名，尤其四強賽上，他把世界球王樊振東逼得冒冷汗，不論戰況如何，臉上只會有「沉穩又淡定」的一號表情，被封稱冷漠殺手，如今林昀儒又有新綽號「句點殺手」，原來2年前他贏得捷克公開賽冠軍，被主持人下了「一個指令」，讓他一秒綜藝後仰式，讓網友笑讚太可愛。

一名女網友在《Dcard》表示，YouTube上無意間滑到林昀儒獲獎畫面，是2019年他在捷克公開賽首次拿下「成人組冠軍」，結果一看林昀儒從頒獎到賽後訪問，像是淡定表情與害羞的舉止，秒讓原PO直呼「太好笑又太可愛！」

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首先是頒獎台上，林昀儒直視前方，只有拿到獎盃時才會靦腆一笑，轉播球評也不禁笑虧「在頒獎台上也如此的冷靜！」當時，身旁站的是德國球王奧恰洛夫（ Dimitrij Ovtcharov ），不過雙方沒有太多的互動。

接著爆點來了，頒獎告一段落後，主持人喊話「請冠軍拿手機自拍一張」，結果林昀儒瞬間嚇傻，還上演綜藝表情、往後一仰，見著自拍神器已出現在眼前，只好尷尬接手，一邊擠出燦笑並拿著獎盃自拍。而原PO也幫林昀儒註解內心戲，「驚呆了！放過我！」

尷尬一幕結束後，林昀儒也快走離場，沒想到主持人狂喊「Wow～Wow～Wait～Wait～」趕緊把林昀儒叫回來訪問，翻譯人員表示「恭喜你拿到冠軍，這也是你在公開賽拿到的第一個成人組冠軍，請問這對你和你的職業生涯有著什麼樣的意義呢？」

▲林昀儒淡定表情超經典。（圖／體育署）



林昀儒再露出呆萌神情，腦袋更一片空白回應「意義...我也不知道有什麼的意義，就...就這樣吧呵。」聞言，翻譯員似乎也傻了，面對一臉無害又真誠寫著我不知道的句點殺手，頓時支支吾吾一番，幸好最後神救援一句「Victory is victory ！」同時原PO已笑到併軌，再次替小林同學補一句內心話，「乾～今天錢真難賺！」

有趣文章貼出後，底下網友狂看重播笑歪，「那個驚嚇表情太好笑了吧，平常那麼面無表情的他，竟然因為要自拍有了驚嚇表情，國民乖孫怎麼那麼可愛」、「以為要講個什麼簡短的感言，結果直接不知道...就這樣吧，笑噴我了啦」、「翻譯好厲害哈哈哈」、「意義那段真的很好笑，腦補OS：意義...痾...我就只是來打比賽的」。

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