UberEats「滿560折280」優惠碼突取消！網一片哀號⋯業者證實了

▲UberEats優惠碼被取消。（圖／網友投稿）



記者林育綾／綜合報導

疫情未平息許多人依然仰賴外送平台，而近網路瘋傳2組UberEats超殺優惠碼，分別是「滿560元折280」、「滿560元折140元」，原先已有大批網友使用成功，不料今（5）日下午陸續有人下訂後，紛紛收到活動取消通知。而業者證實，該活動為系統失誤，因此取消，向消費者表示抱歉，訂單皆以當下實際顯示金額為主。

昨4日有網友在批踢踢論壇分享2組UberEats優惠碼，分別是、07PChtw「滿560元折280」、07PCltw「滿560元折140元」，由於「異常優惠」，很快在網路上瘋傳。

許多網友紛紛測試回應「2組試了，都成功！」、「謝謝！低調使用」、「台中可以！」、「台北 兩個都行 謝謝分享」、「2組都可以感謝」、「我是神選之人,2組都不能用」、「兩組都不行QQ」，也有人好奇「為啥這麼優惠XD」

而今日下午，不少網友在下訂後收到活動取消通知表示，「專屬優惠序號【07PCltw】及【07PChtw】的相關活動，因系統問題產生不預期的自動通知，我們很遺憾地通知您此活動及優惠會被取消，因此該優惠碼將無法使用。造成不便敬請見諒，我們會持續優化活動作業。」

▲UberEats超殺優惠碼突然取消，網一片哀號。（圖／翻攝自批踢踢）

批踢踢上也一片哀號「我也收到系統被取消通知」、「被取消了QQ」、「用完取消後被扣了多280元」、「取消囉，還好昨天都買完了」、「好險趕快用掉 昨天就猜到了」。

而UberEats向《ETtoday新聞雲》表示，這2組序號都不是計畫中要推出的活動，是系統不預期的失誤，因此很抱歉要取消活動。至於有不少網友反應，是下訂成功後才收到取消通知，業者回應，訂單皆以當下金額為主，對消費者造成不便懇請見諒。

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