想打高端的人少了1.6萬！疫苗平台重啟「最新登記數據曝光」

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗平台今（5）日下午2點重啟意願登記，指揮中心傍晚公布最新統計，到下午5點為止，有意願打高端者98萬1,863人，竟然比前次結單時減少了1.6萬。指揮中心發言人莊人祥說明，主要是第四輪、第五輪分別有人已經接種、預約疫苗，所以被剔除。

疫苗平台7/27重啟登錄，並且新增高端選項，第一波結單在8/3中午12點，指揮中心公布第五輪接種莫德納，有51.5萬人符合資格。今天上午10點先開放第五輪民眾預約，下午2點再次開放意願登記。

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指揮中心公布最新數字，到下午5點為止，全國意願登記完成總人數：1186萬5,372人，其中最多人登記仍是複選AZ、莫德納，有615萬3,456人，佔比51.86%，其次是只願意打莫德納385萬8,921人，佔比32.52%。

至於有意願打國產疫苗高端的人，包含單選、複選，累積有98萬1,863人，然而在結單8/3當天，有意願打高端者達到99萬7,971人，人數減少1.6萬人。不過在獨鐘高端的人還是略有增加，單選高端者17萬3,356人、佔比1.46%，比結單前增加200多人。

第五輪預約方面，從上午10點到下午5點，總計有37萬3,028人完成，佔符合預約資格人數72.35%，預約速度比前兩輪要更快。

目前掌握的AZ疫苗與莫德納疫苗，估計在完成第四輪與第五輪的接種後就所剩不多，接下來的疫苗接種供應，得視近期國際採購疫苗抵台情況，或高端國產疫苗數量累積情況。被問及高端疫苗8月下旬是否有機會開打？指揮中心指揮官陳時中表示，目前已知4批已經放行，「反正大概8月下旬很有機會」。

【補充說明】

8/5 10:00 - 8/7 12:00預約接種 (截至8/5 17:00)

符合預約資格：515,623人。

預約人數：373,028人，佔符合預約資格人數72.35%。



8/5 14:00 意願登記 (截至8/5 17:00)

全國意願登記完成總人數：11,865,372人。(7/27 14:00 以後新增3,537,338人)

疫苗登記狀況：

AZ：871,056人、佔比7.34%

AZ、Moderna：6,153,456人、佔比51.86%

AZ、Moderna、高端：657,118人、佔比5.54%

AZ、高端：34,220人、佔比0.29%

Moderna：3,858,921人、佔比32.52%

Moderna、高端：117,169人、佔比0.99%

高端：173,356人、佔比1.46%

無(已打二劑新登記者)：76人、佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：981,863人(7/27 14:00 以後新登記：600,241人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,703,873人

意願登記打第2劑：5,076,904人

其中已打2劑：84,595人