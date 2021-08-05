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牧師殺妻「倒45公升鹽酸」溶屍　他認罪稱：看《絕命毒師》學的

▲▼丹麥牧師哥達德（Thomas Gotthard）。（圖／翻攝自北西蘭警局官網）

▲丹麥牧師哥達德因殺害妻子後，將屍體放入酸性液體中溶解，而被警方逮捕。（圖／翻攝自北西蘭警局官網）

記者葉睿涵／編譯

丹麥一名44歲的牧師哥達德（Thomas Gotthard）3日在法庭承認，他在殺害妻子後，將其屍體放入酸性液體中溶解，而被判處15年監禁。最讓人驚訝的是，哥達德聲稱，他是在看過以犯罪為題材的美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）後，才得到了「溶屍」的靈感。

綜合《紐約郵報》與丹麥當地媒體報導，哥達德43歲的妻子雅各布森（Maria From Jakobsen），在去年10月26日被發現失蹤，只留下了她的手機、信用卡和電腦，於是她的姐姐便報警四處尋找雅各布森的蹤影。

▲▼丹麥牧師哥達德（Thomas Gotthard）。（圖／翻攝自北西蘭警局官網）

▲警方調查發現，哥達德曾帶著藍色大桶與灰色袋子，開車離開家中，下同。（圖／翻攝自北西蘭警局官網）

今年4月，警方在雅各布森與丈夫哥達德的家中發現，哥達德藏有大量鹽酸和強鹼，而且他的網頁歷史記錄中，還曾經搜索過「深海」、「石油桶」、「自殺」、「清潔」等關鍵詞，於是警方立即將其逮捕。

哥達德8月3日在法庭承認，他與妻子雅各布森發生衝突後，瘋狂地愛上了另一個女人，並與之展開一段婚外情。為了擺脫雅各布森，哥達德便動了殺念，決定將她殺死。哥達德首先拿起一塊石頭，狠狠地往妻子的後腦勺敲去，並在妻子昏迷後，用力地用手摀住她的口鼻，導致她窒息而死。

▲▼丹麥牧師哥達德（Thomas Gotthard）。（圖／翻攝自北西蘭警局官網）

隨後，為了毀屍滅跡，哥達德決定模仿《絕命毒師》中的劇情，將雅各布森的屍體放入酸性液體溶解。於是，他將妻子的屍體放進一個大桶，並將其搬到附近的一個廢棄莊園。之後，他在桶內倒入45公升的鹽酸和6公斤左右的強鹼，希望能將妻子的屍體溶解。

然而，裝著屍體的桶在倒入大量液體後變得很重，哥達德無力將其移動而宣告失敗。但哥達德並未就此放棄，他立刻動手將雅各布森的屍體分成2段，裝入2個較小的桶內，並將桶子埋進土裡慢慢溶解。在屍體溶解後，他又將桶子挖了出來，把屍塊切成更小的碎片，然後將剩餘的骨頭焚燒埋葬，讓雅各布森從此消失在了這個世上。

檢察官塞魯普（Anne-Mette Seerup）在聽完哥達德的口供後，認為哥達德的行為極其殘暴，「這不是一個無法得到一生摯愛的男人的不幸愛情故事，相反的，這是一個將妻子視為枷鎖的男人」，因此檢察官希望法庭判處哥達德最高15年的有期徒刑。

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