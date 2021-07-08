丹麥沙堡高21m破金氏紀錄　塔頂「戴王冠的新冠病毒」是靈感來源

VIDEO: In the small seaside town of Blokhus in Denmark, the world's tallest sandcastle has been completed, weighing nearly 5,000 tonnes and towering over 20 metres high, its designers said https://t.co/w8pISk8P8o pic.twitter.com/hTL11ySCJr — AFP News Agency (@AFP) July 7, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

世界最高的沙堡在丹麥落成，其荷蘭籍創作者史提爾（Wilfred Stijger）表示，這座超過20公尺高的沙堡總共用近5000噸的沙子建成，最頂端的是2019冠狀病毒。他表示靈感來源正是COVID-19疫情，而這1年半來疫情主宰了人們的生活。

▲丹麥沙堡打破世界紀錄。（圖／翻攝自臉書「Skulpturparken Blokhus」）

綜合外電報導，沙堡總高為21.16公尺，打破此前由德國於2019年創下的金氏世界紀錄，當時的沙堡高度為17.66公尺，因此這也是有史以來第一個突破20公尺高的沙堡。

沙堡的沙用量高達4860噸，建築構造錯綜複雜，但仍維持金字塔型狀建造，確保沙堆不會崩塌。史提爾在建造過程中，還有30位全世界最頂尖的沙雕師協助，在建築過程中他們還會乘坐小型雲梯車作業。他表示這座沙雕藝術想呈現的是COVID-19疫情如何在一開始就主宰了世界，「它到處摧毀我們的生活，它告訴你怎麼做，它要你遠離你的家人、不准到處跑、不准做活動，待在家。」

▼塔尖是俯瞰世界的新冠病毒。（圖／翻攝自臉書「Skulpturparken Blokhus」）

沙堡底端是城牆，然後是平房，內圍城牆、高塔和像是教堂或宗教儀式所在的建築，最後是權力核心的尖塔，塔頂俯瞰世界的便是冠狀病毒，而冠狀病毒上頭還戴著一頂皇冠。

為了讓沙堡更加鞏固，沙中還有大約10％的黏土，建成後外層再裹上一層膠，讓它能在大風和冷冽的空氣中一路挺立至冬天。