5歲孫女不想上課！「請出媽祖」說服阿公　網全笑翻：真聰明

▲孫女得知姨婆生日，竟想出奇特理由不去上課。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

一名阿嬤在社群平台表示，5歲的孫女今早得知小姨婆生日，竟然說不想上學，理由是「小姨婆一個人會很無聊，不會生日快樂」，讓她覺得好笑又好氣。趣聞一貼出，吸引3千多人按讚，網友紛紛笑說「太可愛了...准假！」

阿嬤在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示她的5歲孫女今早突然問她，「阿嬤～今天是小姨婆生日，我還要上課嗎？」阿嬤一聽立馬回答「當然要啊」，沒想到孫女竟又追問，「那晚上可以放煙火嗎？媽祖婆婆生日的時候，很多人放煙火，為什麼小姨婆生日不可以放煙火，小姨婆生日，我不想去上課，因為小姨婆一個人會很無聊，不會生日快樂」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫女突如其來的鬼點子讓阿嬤無奈表示，「哪來那麼多怪想法，愛孫女～妳還是乖乖上課，不要找藉口找姨婆出去玩。」

▲阿嬤將趣聞發佈在臉書社團。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

事後原PO也透露，孫女的可愛理由說服了阿公，阿公甚至幫忙遊說，「一年一次而已，就讓她找她姨婆玩有什麼關係！」讓她聽了超無奈，「這個阿公真的是！孫女講什麼都是『好、好、好！』越來越難教」。

貼文一出已有近3600個讚，孫女鬼靈精怪的表現也讓網友們笑翻，紛紛留言，「太可愛了….准假！」、「等等！好像很有道理！」、「阿嬤～～～好啦～～～」、「早上起床是恍神，妳家愛孫女起床頭腦變這麼機靈」、「很聰明耶！」、「我如果是小姨婆，一定會很感動」、「我覺得合理」、「不去上課，連你阿罵都不快樂」。

還有人笑說「小朋友說得有道理」、「我被她說服了！」、「下次阿公、阿嬤、外公、 外婆、爸爸、媽媽 ...生日都要比照辦理，全部請假，晚上放煙火慶祝」。