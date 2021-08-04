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30億國防工程弊案卡關　關鍵證據竟因查小案重見天日

廖姓土方業者為承攬標案清運工程，向樹林農會（圖）貸款1,000萬元後，再交由董姓白手套將賄款送至張大偉桃園住處。

▲全案從去年9月原本貪汙不起訴的「死案」大逆轉，讓張大偉等一干人等認罪的一大原因是，新北地檢署懷疑中工是上市公司，財報涉嫌不實，另以違反證交法為由，簽分案件偵辦，並改由企業金融組檢察官周懿君指揮調查局新北市調處偵辦此案。

總統蔡英文（左）2017年底視導空軍作戰指揮部，瞭解我國對於共機頻頻擾台的戰備處置措施，顯見空作部地位格外重要。（總統府提供）

圖文／鏡週刊

這起案件之所以能起死回生，關鍵在於承辦的檢察官周懿君辦案非常細膩用心，司法官學院50期結業的她，極具正義感，緊追不捨破此大案；此外，她曾偵辦過號稱「彩鑽女王」的蘇怡涉吸金1.6億元詐騙案、跨國毒梟徐聖傑案、新北金絲貓跨國賣淫集團案及靈骨塔詐騙等案，前途看好，堪稱檢察界的明日之星。

  1. 原本張大偉被控貪汙不起訴，讓全案起死回生的關鍵是偵辦此案的檢察官周懿君辦案細膩用心，堪稱檢察界明日之星。
  2. 原本張大偉被控貪汙不起訴，讓全案起死回生的關鍵是偵辦此案的檢察官周懿君辦案細膩用心，堪稱檢察界明日之星。

周懿君帶領新的辦案團隊接手調查此案後，立即全面過濾相關被告背景，赫然發現其中涉嫌充當白手套送錢的九億砂石公司實際負責人董俊褘，不但在全案扮演土方清運掮客，且曾因涉及另宗廢棄物清理法案件遭其他司法單位上線監聽。

中工前董事長沈華養被控勾結下游包商浮報拆除、土方清運等費用充當4,500萬元回扣，訊後一度遭收押，認罪後已交保。（翻攝桃園市政府官網）

專案小組著手調閱相關監聽譯文比對，未料，這一查不得了，原來董俊褘與中工承辦國防部標案的主管熟識，雙方不但在電話中隱晦提到工程需打點，且多次用數字提到行賄價碼，並用暗語「老鷹」為代號暗指張大偉索賄。

最關鍵的是，董俊褘稱曾二度被安排至中工總公司會見威京集團主席沈慶京的弟弟、即身兼國民黨中常委的董事長總經理辦公室主任沈慶光，並當場收下千萬元代為行賄張大偉，無疑戳破中工高層先前面對調查時，矢口否認行賄的謊言，更補齊張大偉收賄的犯罪拼圖。

檢調如獲至寶，即以該段監聽譯文做為新事實、新證據向法院聲請搜索票，並以中工行賄為破口切入偵辦，張大偉被收押後，見鐵證如山，近來認罪，卻瞎扯2,600萬賄款已燒掉，讓專案小組懷疑另有共犯，正全力追查中。

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