董俊褘4度現金行賄少將張大偉　一箱柚子竟塞了一戶房子

▲檢調手握此一關鍵監聽譯文及新證據，立即向法院聲請搜索票，並以中工行賄為破口切入偵辦，在今年5月同步約談沈慶光及時任中工董事長兼總經理沈華養、中工採購發包處經理張世文、協助中工設計規劃的建築師孫文郁、下包商董俊褘與張大偉等9人。

圖文／鏡週刊

專案小組攤出監聽譯文，董俊褘整個傻住，眼看無法再隱瞞，只好一五一十地交代案發過程，坦承充當白手套，並供稱曾代墊部分賄款，還咬出中工與其他營造公司協議虛增拆除、土方清運、連續壁及支撐工程款等費用，再將浮報的工程款挪作給張大偉的賄款，董的供詞也讓檢方成功聲押張大偉獲准。

知情人士透露，中工透過董俊褘四度親送賄款給張大偉，第一次是2017年中秋節前夕，董如願向中工拿到拆除工程後，即自籌600萬元裝進柚子紙箱，親送到張大偉當時位於新北市三峽區的透天厝，張見錢眼開，竟然又要求董另外再付200萬元給王姓女友人，董也爽快答應並自籌代墊，款項達800萬元。

同年底，董俊褘找來另位廖姓土方業者，一起向中工承包廢棄物清運工程，由廖在2018年1月向樹林農會貸款1,000萬元作為謝禮，再由董將賄款裝進手提包，送到張大偉另個桃園住處，當董開車到張居住的桃園市「豪情世家」社區大門，張即坐上車指示董在住家附近繞圈圈，確定未遭跟監，才帶董回家，並在餐桌上清點賄款，確認款項無誤再全數收下。

之後第三及第四次的行賄過程雷同，在中工採購發包處經理張世文的安排下，由董分別在2018年8月23日及9月26日，二度前往沈慶光位於中工13樓的辦公室，由沈各將500萬元現金放入手提袋內，透過董交給張大偉。

董俊褘拿到賄款後，依約到張桃園住家門口等候，再坐上張的座車副駕駛座，由張開車到社區地下一樓停車場，董才將各裝有500萬元現金的手提紙袋交給張點鈔，但沈慶光偵訊時對此全盤否認，強調他是軍人出身，絕無行賄。

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