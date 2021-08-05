「我對你們無比欽佩」　蔡英文發文勉勵黃士峰、鄭兆村、陳奎儒

▲東奧田徑男子110欄準決賽，台灣好手陳奎儒。（圖／體育署）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日透過臉書，特別感謝台灣田徑代表隊，向昨天出賽的兩位標槍好手黃士峰、黃金右臂鄭兆村，以及在準決賽止步的跨欄好手陳奎儒表示，「你們因為沒有達到心目中的成績而失望，但是我對你們是無比的欽佩」。

蔡英文表示，奧運賽事來到尾聲，要好好謝謝田徑代表隊，昨天出賽的兩位標槍好手黃士峰、黃金右臂-鄭兆村，以及在準決賽止步的跨欄好手陳奎儒，「你們因為沒有達到心目中的成績而失望，但是我對你們是無比的欽佩」。

「田徑是奧運最競爭的運動種類之一。」蔡英文說，上次有台灣人跑進男子跨欄準決賽，是37年前的事情了，有台灣選手參加男子100公尺短跑項目，也是25年前的事情了，至於男子標槍，歷史上只有3位台灣人曾踏上奧運賽場，在黃士峰和鄭兆村之前，唯一的一位是1984年洛杉磯奧運的陳鴻雁。

蔡英文指出，從2017年世大運、2018年亞運，再到這一次奧運，台灣的田徑好手證明了，台灣人能夠重新站上世界舞台，和全人類中跑得最快、擲得最遠的頂尖選手一較高下。

她認為，在短跑或跨欄項目，世界頂尖選手之間，可能就只有0.01秒的差距；而在標槍項目，3次投擲背後，則是十多年光陰的苦練，對於這一切的不容易，「我們都看在眼裡，並深深感動」。

▼東奧田徑標槍項目，台灣好手鄭兆村 。（圖／體育署）



▼東奧田徑標槍項目，台灣好手黃士峰 。（圖／體育署）

