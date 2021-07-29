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大同2子公司下市解散　小股東怒告林蔚山夫妻9案不起訴

▲▼ 林蔚山,林郭文豔。（圖／翻攝行動法庭）

▲大同集團林蔚山和妻子林郭文豔因子公司接連下市，遭告發多起《證交法》案件。（資料照／翻攝行動法庭）

記者劉昌松／台北報導

大同集團尚志半導體與子公司綠能科技，2019年間接連下市、清算解散，引發小股東不滿，質疑各公司董事長林蔚山和妻子林郭文艷等董監事共27人，錯誤決策投資大陸，又沒有如實揭露和美國原料廠簽訂長約、訴訟和解的因果關係，涉嫌違反《證交法》等9案，台北地檢署調查，相關決定各有國際時空背景且經專業評估，29日以罪嫌不足處分不起訴。

綠能科技2018年第四季稅後虧損39億元，隔年因財報淨值轉負下市，隨後宣布清算解散，握有約3成綠能股權的尚志半導體，也因提列綠能的投資損失，每股-3.95元，緊接著宣布下市，身兼2家公司的董事長林蔚山和相關董監事，分別遭告發涉嫌不實財報等罪。

小股東分別向檢警單位提告，包括未考量能力就到大陸投資開公司；延長廠房設備使用年限，藉此減少折舊成本；另外又透過大同美國公司，向美國矽料供應商簽定長約，後來因無法履約惹上訴訟後，又和解重新簽訂有高額賠償金的長約，卻沒有公告周知。

檢察官傳喚相關被告與證人調查，認為這些提告內容幾乎是多年前的行為，當時尚志、綠能都有參考國際、會計等專業評估，有許多決策當下的國際情勢背景，和現在不同，不能以現在的結果反推過去決策不當。

尤其在簽訂矽料購買長約部分，因當年原料供應不穩而簽約，後來發生履約糾紛，董事會參考律師意見和解再簽約，雖然沒有即時在公開消息觀測站公告，金管會也認為不妥，但其實這些決策與結果都分別在財報中揭露過，因此最後以罪嫌不足等理由，處分27名被告都不起訴。

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