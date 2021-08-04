泰豐輪胎百億廠地暫停招標　法院裁准大股東15.5億元擔保禁賣

▲南港輪胎董事長趙國帥指示財務長說明招標百億土地是為了填補2千萬資金缺口，引起大股東不滿。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

即將上演經營權之爭的泰豐輪胎，6月董事會決定招標中壢廠價值上百億的土地，大股東南港輪胎認為售地未經股東會同意，且理由竟然只是填補2千萬元資金缺口，缺乏正當性，向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，法院4日裁准南港輪胎以15.5億元擔保後，暫停泰豐標售、簽約、履約交割這筆土地等行為。

因疫情影響，多家上市櫃公司股東會延後，其中泰豐輪胎在6月15日召開董事會，討論處分中壢49筆廠房土地以及握有的公司股權，年7月22日董事會通過公開標售股權的底價、招標方式與文件，引起南港輪胎和市場派的不滿。

南港輪胎認為，泰豐董事馬佩君已在董事會中反對處分中壢廠土地，董事長馬述健指示財務長說明，處分理由是要填補8月份的2千多萬元資金缺口，毫無正當性，且處分重大資產沒有依《公司法》提報股東會討論表決，欠缺合法性。

智慧財產及商業法院裁定指出，泰豐輪胎還有近20億元的股票已及大陸投資，都可變現獲取資金，而中壢廠土地也可持續使用、收益獲另外向銀行辦理抵押借款，賣不賣土地，對現在需填補的資金缺口影響不大，考量土地賣出的回復性，以及未來大股東匯豐輪胎提告的勝率可能，裁准匯豐輪胎提供擔保後，南港輪胎不得處分土地；可抗告。

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