五倍券要來了！羅秉成曝面額「多1張1000元」　行政成本約20多億

記者蔡文鈴／台北報導

為帶動疫情過後經濟發展，行政院發言人羅秉成今（5）日證實目前朝「振興五倍券」方向規劃，關於相關配套措施仍在研擬中，但行政費用並不會如立委所稱的暴增到136億元之多，大約20多億元，推出時程與疫情發展有關，疫情緊張嚴峻就不是推出的好時機。

羅秉成表示，五倍券發行會以去年三倍券模式為主，去年成本大約為7億多，目前五倍券成本粗估20億出頭，行政成本印製費用不可能暴增到136億多，目前估算的成本只有面額變多，跟去年不會相去太遠，不會有圖利廠商的嫌疑。另外，五倍券現階段的規劃沒有排富，跟去年的三倍券一樣普發。

羅秉成指出，現在規劃五倍券模式數位紙本都有，數位券還在規劃中，研擬提升數位券領取綠，紙本面額初步規劃比去年多1張，這次一套的張數為10張，面額除了200元、500元之外，也會有1000元的面額，相關配置還在討論處理中，會適時對外說明。

至於五倍券何時推出？羅秉成表示，要完成相關法制程序，也要等到疫情得到好的控制，讓生計民生趕快復甦，希望越快越好，目前沒有預訂時程，先做好準備，若條件成熟了很快會提出，有結論時會先跟外界溝通說明。





▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



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