五倍券一套10張　行政院宣布：全面普發「不排富」

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，國內開始討論疫後經濟的振興與復甦。行政院定調將發行五倍券，但上路時間與詳細規劃仍未定案。政院發言人羅秉成5日在院會後受訪表示，行政院現階段規畫振興五倍券，發放對象比照去年的振興三倍券，「沒有排富，也是（全民）普發」。

▲行政院2020年發行的振興券。（圖／記者周宸亘攝）



羅秉成表示，五倍券發行會以去年三倍券模式為主，去年成本大約為7億多，目前五倍券成本粗估20出頭億，行政成本印製費用不可能暴增到136億多，目前估算的成本只有面額變多，跟去年不會相去太遠，不會有圖利廠商的嫌疑。另外，五倍券現階段的規劃沒有排富，跟去年的三倍券一樣普發。

羅秉成指出，現在規劃五倍券模式數位紙本都有，數位券還在規劃中，研擬提升數位券領取，紙本面額初步規劃比去年多1張總共10張，面額也會增加除了200元、500元之外還會有1000元的面額，相關配置還在討論處理中，會適時對外說明。

至於五倍券何時推出？羅秉成表示，要完成相關法制程序，也要等到疫情得到好的控制，讓生計民生趕快復甦，希望越快越好，目前沒有預訂時程，先做好準備，若條件成熟了很快會提出，有結論時會先跟外界溝通說明。