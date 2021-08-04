「麟洋配」有望代言台酒？　政院：合法範圍內積極促成

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社

針對台灣羽球男子雙打「麟洋配」欲代言金牌啤酒一事，行政院官員今天晚間表示，將邀集相關部會與台酒、土地銀行及「麟洋配」共同討論，盼在合法範圍內促成其代言台酒。

李洋、王齊麟的「麟洋配」在東京奧運羽球男雙摘金，王齊麟2日在直播時表示，若有機會，希望可以代言金牌啤酒，而台酒雖也表達合作意願，不過「麟洋配」是土地銀行員工，恐受限於公務員服務法第14條規定，不得兼任他項公職或業務。

政院官員晚間對中央社記者表示，對於「麟洋配」欲代言金牌啤酒一事，政院正與相關部會討論當中，基本上會朝著符合法律範圍內，積極協助促成此事。

官員說，2人是土銀員工兼具公務員身分，外界發現依據公務員服務法第14條，在經營商業或是兼職行為上將有比較多的限制，相關部會正在進行相關法律檢視與釐清。

官員表示，目前有兩件事情要確認，一是法律解釋，也就是接代言是否有違法的可能，這要財政部、銓敘部等部會共同釐清，不會讓「麟洋配」冒犯法風險；第二則是代言行為實際上要怎麼做，將在符合法律前提下，找來財政部、台酒、土銀與「麟洋配」共同討論。

官員說，初步評估，透過法律解釋與代言方法，應可合法範圍內促成其代言台酒，但相關討論與釐清仍需一些時間，若有好消息將會讓外界知道。