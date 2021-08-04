「麟洋配決勝點」被搶註冊！經濟部證實真的有2人　12月結果出爐

▲「麟洋配決勝點」爆紅，業者搶先註冊，經濟部智慧財產局證實，最快12月結果出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣羽球選手王齊麟、李洋勇奪2020東京奧運羽球男雙金牌，決勝點（match point）相關創意圖文也一夕爆紅。經濟部智慧財產局4日證實，確實有民眾以「決勝球壓線，Taiwan in!」申請註冊，依照目前的審查進度來看，大概需要4至5個月的時間，審查結果最快今年12月就會出爐。

「麟洋配」王齊麟、李洋擊敗中國選手奪下金牌，儘管對手在對決勝點（match point）提出挑戰，最終仍靠「鷹眼」科技輔助系統，判定由麟洋得分勝出，「決勝點照片」也網路上引發熱議，不但有嗅到商機的文創業者迅速推出周邊商品，甚至有網友發現，已經有人搶先要註冊商標。

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經濟部智慧財產局4日表示，確實有2人在8月1時以類似的圖案申請註冊，申請21、24、25三類用於杯子、毛巾、服裝等類別，根據過往的審查進度來看，大概需要4至5個月的時間，審查結果最快今年12月就會出爐，至於申請是否會通過，不做任何評論。

▲網友發現，「麟洋配決勝點」已有人提出註冊商標申請。（圖／翻攝自爆廢公社公開版、智慧財產局網頁）

不過智慧財產局指出，本案審查有2個關鍵點，其一是申請圖騰的名稱中，含有Taiwan地名，其二是決勝點的圖騰是否已經廣為流行，若圖騰不具識別性，可能就不能單獨主張權利。

實際到智慧財產局網頁查詢，確實有一筆「Taiwan in」商標申請，商品3類別包含「杯子、茶杯、馬克杯」、「毛巾、浴巾、海灘巾、手帕、紡織品製毛巾、紡織品製洗臉毛巾、擦澡巾」、「T恤、成衣、男裝、服裝、長褲、短褲、運動衣、運動服、運動褲、帽子、運動帽、襪子」等。

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