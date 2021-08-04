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柯文哲響應蔣萬安　台北4醫院推「新冠特別門診」

▲▼對於北市率先設立「新冠特別門診」，蔣萬安強調，打造染疫康復者友善環境，中央地方一同努力。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安呼籲，打造染疫康復者友善環境，中央地方一同努力。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨（3日）召開記者會，呼籲提供全台逾1.5萬確診者的身心康復照護，而台北市長柯文哲今（4日）也宣布將開設新冠特別門診，分別於台大、北榮、北醫和聯醫中興院區。

蔣萬安表示，台灣染疫康復者已經超過萬人，他們好不容易打敗病毒康復出院，緊接著要面對的是未知的後遺症及心理壓力等問題；而陳時中部長在六月底就表示，會盡快請專家訂定後遺症指引，但至今仍舊付之闕如。

蔣萬安指出，他昨日召開記者會，公布染疫患者出院後的心聲，他們不只出現呼吸急促、肌肉無力、味嗅覺喪失等後遺症，更有心理焦慮、面對社會異樣眼光的壓力等問題，急需政府重視，並提供他們必要的醫療協助！

蔣萬安說，很高興看到台北市市長柯文哲同樣重視染疫康復者後遺症問題及面臨的困境，今天宣布四家醫院將成立「新冠肺炎長期追蹤特別門診」，提供確診者康復後的症狀治療、心理諮商，接下來更希望其他縣市，以及中央政府也同步跟進，大家同心協力，讓染疫康復者都能獲得妥適的醫療照護。

面對後疫情時代，蔣萬安表示，台灣應該創造對染疫康復者友善的環境、讓社會大眾對於新冠肺炎及康復者有正確的認知，並接納他們回歸社會，畢竟染疫確診是任何人都無法預知的，對於康復者應給予祝福，別讓染疫康復者求助無門，受到二次傷害。

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