投入2022選戰「威脅」蔣萬安？　黃珊珊：選不選「交給選民決定」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

在全台爆發新冠疫情後，台北市副市長黃珊珊天天陪同台北市長柯文哲召開防疫記者會，曝光度與支持度大幅提升，被外界視為在2022年台北市長選戰中，對立委蔣萬安威脅最大的女人。過去黃珊珊從未鬆口要投入參選，不過她4日受訪時表示，要不要選市長，「交給選民來決定」。

《ETtoday新聞雲》民調顯示，如果黃珊珊投入2022年選戰的話，與蔣萬安、衛福部長陳時中呈現三腳督局面，將導致蔣萬安和陳時中的支持度差距，從15.2％拉近至6.5％。

黃珊珊4日接受廣播節目《新聞不芹菜》專訪，被主持人黃光芹形容是「影響蔣萬安最大的女人。」黃珊珊坦言，現在沒有心情講選舉，她每天都在看疫調與疫情，現在距離2022選舉時間還早，去年就有人討論選舉的事情，只是自己每天時間都不夠用，包括北市紓困、疫情和開放餐飲等，「我們每天都在『剉咧等』，到底疫情會不會再起來？」且北市究竟要不要買疫苗，這佔滿了她腦袋，沒時間去想其他事情。

黃光芹追問，是否考慮要投入台北市長選戰？黃珊珊說，對她來說，在台北市已經服務這麼多年，當過6屆台北市議員，很高興台北市長柯文哲給她擔任副市長的機會，能夠將服務擴大，所以無論選舉不選舉，「明天會發生什麼事情，我都不知道。」所以她會跟以前工作一樣，盡所能做好該有本分，「我會盡我全力去做。」

黃珊珊強調，「妳問我『投不投入（選舉）』，這不是個人的問題，這是各種因素都要考慮的事情，但努力就是希望往前走，不是嗎？」自己有很好的機會，也是上天給她很大的挑戰，「讓我的人生非常精彩，尤其是這段防疫期間。」

隨後，黃珊珊接受黃光芹急問急答。關於柯文哲是什麼樣的政治人物？防疫以來最大惡夢為何？黃珊珊說，柯文哲是單純、很直白的人，防疫最大惡夢就是環南市場，「那天睡不著，早上7點多就把所有東西清掉，讓攤商一個個回家，那天是很大的工程。」

被問到醫福會執行長王必勝究竟有無貢獻？黃珊珊表示，從6月份開始，有事情就會跟王必勝商量，只是王必勝在整個專案裡面的貢獻，「大家有討論，可是所有事情是台北市執行。」不過自己對王比勝是心存感激，雙方很常聯繫。至於會不會接衛福部長陳時中的電話？黃珊珊提及，自己常常接，對方也常常打電話來。

最後，黃光芹再度詢問，到底要不要選台北市長？黃珊珊僅說，「交給選民做決定。」