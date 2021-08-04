　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投入2022選戰「威脅」蔣萬安？　黃珊珊：選不選「交給選民決定」

▲▼台北市副市長黃珊珊陪同市長前往台北榮民總醫院頒發感謝狀。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

在全台爆發新冠疫情後，台北市副市長黃珊珊天天陪同台北市長柯文哲召開防疫記者會，曝光度與支持度大幅提升，被外界視為在2022年台北市長選戰中，對立委蔣萬安威脅最大的女人。過去黃珊珊從未鬆口要投入參選，不過她4日受訪時表示，要不要選市長，「交給選民來決定」。

《ETtoday新聞雲》民調顯示，如果黃珊珊投入2022年選戰的話，與蔣萬安、衛福部長陳時中呈現三腳督局面，將導致蔣萬安和陳時中的支持度差距，從15.2％拉近至6.5％。

黃珊珊4日接受廣播節目《新聞不芹菜》專訪，被主持人黃光芹形容是「影響蔣萬安最大的女人。」黃珊珊坦言，現在沒有心情講選舉，她每天都在看疫調與疫情，現在距離2022選舉時間還早，去年就有人討論選舉的事情，只是自己每天時間都不夠用，包括北市紓困、疫情和開放餐飲等，「我們每天都在『剉咧等』，到底疫情會不會再起來？」且北市究竟要不要買疫苗，這佔滿了她腦袋，沒時間去想其他事情。

黃光芹追問，是否考慮要投入台北市長選戰？黃珊珊說，對她來說，在台北市已經服務這麼多年，當過6屆台北市議員，很高興台北市長柯文哲給她擔任副市長的機會，能夠將服務擴大，所以無論選舉不選舉，「明天會發生什麼事情，我都不知道。」所以她會跟以前工作一樣，盡所能做好該有本分，「我會盡我全力去做。」

黃珊珊強調，「妳問我『投不投入（選舉）』，這不是個人的問題，這是各種因素都要考慮的事情，但努力就是希望往前走，不是嗎？」自己有很好的機會，也是上天給她很大的挑戰，「讓我的人生非常精彩，尤其是這段防疫期間。」

隨後，黃珊珊接受黃光芹急問急答。關於柯文哲是什麼樣的政治人物？防疫以來最大惡夢為何？黃珊珊說，柯文哲是單純、很直白的人，防疫最大惡夢就是環南市場，「那天睡不著，早上7點多就把所有東西清掉，讓攤商一個個回家，那天是很大的工程。」

被問到醫福會執行長王必勝究竟有無貢獻？黃珊珊表示，從6月份開始，有事情就會跟王必勝商量，只是王必勝在整個專案裡面的貢獻，「大家有討論，可是所有事情是台北市執行。」不過自己對王比勝是心存感激，雙方很常聯繫。至於會不會接衛福部長陳時中的電話？黃珊珊提及，自己常常接，對方也常常打電話來。

最後，黃光芹再度詢問，到底要不要選台北市長？黃珊珊僅說，「交給選民做決定。」

ET快訊
脫罩跳水庫挨批　G奶網紅深夜到案90度鞠躬道歉
日本滑板12歲女孩「開心那」銀牌　打破85年奧運最年輕得牌紀
9歲女孩遭性侵殺害！4男焚屍滅證「只剩腿」　村民暴怒上街
快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友拜訪　夫妻檔20天後雙染疫
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過提案了

林智堅被「麟洋」圈粉　許願辦信用卡「錢會out但這局我in」

幻象2000迎接奧運選手惹議　柯文哲：當作空軍訓練項目就好

人權會要查SARS和平封院風暴　國民黨團：不敢約陳時中、范雲談3+11？

「疫苗作為沒辦法說服我」　柯文哲批民進黨：有考慮人民生命？　　

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」

快訊／新北＋14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當

民進黨最新人事曝：蘇孔志接政策會副執行長、翁世豪掌媒創中心

快訊／北市百貨傳確診餐飲內用取消？　柯文哲公布4點營運指引

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過提案了

林智堅被「麟洋」圈粉　許願辦信用卡「錢會out但這局我in」

幻象2000迎接奧運選手惹議　柯文哲：當作空軍訓練項目就好

人權會要查SARS和平封院風暴　國民黨團：不敢約陳時中、范雲談3+11？

「疫苗作為沒辦法說服我」　柯文哲批民進黨：有考慮人民生命？　　

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」

快訊／新北＋14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當

民進黨最新人事曝：蘇孔志接政策會副執行長、翁世豪掌媒創中心

快訊／北市百貨傳確診餐飲內用取消？　柯文哲公布4點營運指引

快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過提案了

中壢摸腿之狼落網！鎖定家長機車後座女童伸鹹豬手　綱轟刴手

脫罩跳水庫挨批　祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範

12歲臘腸離世1年！慶生會「錄到可愛聲」　家人淚崩：老歐回來了

散裝船運價十年新高　慧洋自結7月營收與本業獲利雙創新高

戴資穎回國「讓女兒先好好休息」　戴爸：一家吃飯日常是最好慶祝

林智堅被「麟洋」圈粉　許願辦信用卡「錢會out但這局我in」

周天成角逐IOC運動員委員失利　「西班牙鬥牛士」賈索高票獲選

日妞最愛「素顏霜」盤點，一步驟讓膚色變亮、瑕疵神隱

蘋果對消費者進行iPad mini 4問卷調查　可能旨在推出更符合市場新品

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

新北某醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

江啟臣：將募資500萬作唐慧琳子女教育基金

北市也要發振興券！黃珊珊曝「分2種方法」

幻象伴飛國手班機返國　黃暐瀚：我反對！

快訊／8月10日全國防疫警戒公布　行政院傾向維持二級

快訊／「五倍券」一套十張出爐　成本80元、多一張成本估多1.6億

小S遭出征　文化部發文聲援

新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜：該收回就收回

新北爆群聚單日本土+10　侯友宜：2指標出現暫停內用

新北公布最新足跡　台北101、2家遠百、家樂福

北市公布2確診足跡「曾到建國花市」　台北101櫃員4天上班時間曝光

快訊／新北＋14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚

更多熱門

相關新聞

遠東百貨寶慶店員工確診　北市要求停業1天　緊急疫調、勘查

遠東百貨寶慶店員工確診　北市要求停業1天　緊急疫調、勘查

遠百旗下兩間分店「寶慶店」、「板橋中山店」於4日宣布同時停業，因有專櫃同仁確診，依法須停業消毒一天。對此，台北市政府證實，遠百寶慶店有員工確診，由於居住地在新北市，所以屬於新北個案，目前已要求停業1天，北市府會派員勘查該櫃位是否有必要停3天，並進行疫調。

北市也要發振興券！黃珊珊曝「分2種方法」

北市也要發振興券！黃珊珊曝「分2種方法」

被批用陸媒照片拍馬屁　北市嗆簡舒培「共產黨」

被批用陸媒照片拍馬屁　北市嗆簡舒培「共產黨」

快訊／台北101櫃員確診！北市證實：新北個案

快訊／台北101櫃員確診！北市證實：新北個案

北市明獲配7.3萬劑AZ疫苗「預約者通通打得到」

北市明獲配7.3萬劑AZ疫苗「預約者通通打得到」

關鍵字：

北市台北市台北市政府黃珊珊蔣萬安2022選舉2022台北市長選舉

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面