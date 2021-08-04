高雄「昨天坑今樹倒」擋路！　藍營插針開酸：林欽榮提頭來見

▲高雄市九如一路的路樹倒塌 。（圖／國民黨高雄青工會提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區九如一路的中國信託分行前面，就在晚間發生一棵在中央分隔島的大型路樹突然無預警倒塌，倒下的路樹造成橫在整個車道，造成嚴重阻塞，國民黨高雄青工會人員看到這一幕，把照片po到網路，同時開酸：「請問林副市長，這次要換殺誰的頭？還是林副市長要自己提頭來見。」

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前一天才發生高雄前鎮凱旋夜市前路面天坑，3日深夜副市長林欽榮趕往現場，同時對現場施工人員飆罵「做不好就殺了你的頭哇」！結果養工處趕在清晨五點半完工，但是現在又發生路樹倒塌，國民黨高雄青工會在臉書開酸：「昨天是天坑！今天是路樹倒塌！還是發生在紅燈時，無人傷亡，如果是綠燈行進中，這下就危險！」

▲高雄市九如一路的路樹倒塌 。（圖／國民黨高雄青工會提供）

所以他們想問林副市長：「請問林副市長，這次要換殺誰的頭？還是林副市長要自己提頭來見？兩年拚四年，用講的我也會！不要笑別人只會基本功，你練基本功都做不好才可恥」！

詢問高雄市政府養工處主秘李政頴表示，這是基部白蟻蛀蝕，已經出動機具在現場處理中，而就在晚間9點40分清理完畢。