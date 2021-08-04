　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

都是金牌！李洋多領319萬　王齊麟高EQ曝「不在意」原因

記者施怡妏／綜合報導

我國「黃金男雙」李洋、王齊麟在東奧摘下金牌，不僅為中華隊爭取最佳榮耀，個人也可以獲得國家所頒發的2000萬國光獎金，設籍金門的李洋還能額外領到金門縣政府的472萬獎金，比王齊麟多領了319萬元，記者會上有媒體提問此事，王齊麟展現高EQ回應，把每一場比賽打好，成績有了，自然就會有好的獎金。

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟奪下金牌，兩人各可獲得2000萬元國光獎金，設籍金門的李洋還能額外領到金門縣政府的472萬獎金，而設籍台北市的王齊麟則可額外拿到152.8萬元。

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋（左）、王齊麟（右）返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

對於獎金的制度，王齊麟表示，身為一名運動員，給自己的工作就是把每場比賽打好，自然就會有更好的成績或獎金，對於獎金的多寡，他則認為，「不想讓自己太專注在獎金上，如果是為了獎金去打球，可能會讓自己更有壓力，把每場比賽做好，成績有了，接踵而來的東西自然就會不錯了」。

李洋則透露，很幸運自己剛好是金門人，補助款更大，也希望這筆獎金發揮更大的作用，「原本在金門有設立回饋獎金，希望可以幫助更多運動員，往體育堅持下去」。

看到幻象2000時，王齊麟感到很驚奇，「謝謝總統給我們這麼大的排場，覺得很炫、很酷、很新鮮」；此外，拿下金牌後，一夕之間爆紅，他也感謝大家的支持，「希望在接下來的亞運、世錦賽有更好的表現，把每一場比賽都做到最好，繼續為台灣加油」。

▼李洋、王齊麟奪得金牌光榮歸國。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
英拳擊手「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士
名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁
快訊／史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／盧碧籠罩台海「中南部防大雨」　氣象局最新說明

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

2021「亞洲最佳工作場所Top 10」 　萬豪集團、DHL皆上榜

周玉蔻爆今本土確診「個位數」！李秉穎：你又再洩漏什麼

莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了

搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊

史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲

雄獅內湖總部1員工確診！匡列5同事「另3人PCR結果出爐」

打完疫苗就無敵？有人開始「不戴口罩」她怒了　網：同事早就不戴

快訊／南北開戰「X men」！被柯P點名來切磋　陳其邁反擊了

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

LIVE／盧碧籠罩台海「中南部防大雨」　氣象局最新說明

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

2021「亞洲最佳工作場所Top 10」 　萬豪集團、DHL皆上榜

周玉蔻爆今本土確診「個位數」！李秉穎：你又再洩漏什麼

莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了

搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊

史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲

雄獅內湖總部1員工確診！匡列5同事「另3人PCR結果出爐」

打完疫苗就無敵？有人開始「不戴口罩」她怒了　網：同事早就不戴

快訊／南北開戰「X men」！被柯P點名來切磋　陳其邁反擊了

CK One夏季限量淡香水2100元→799元！檸檬、西瓜好沁心　男女都能用

走進海中央！「淺水灣芝蘭公園」海上觀景台成新亮點

台灣選手表現超棒！　外媒搶關注大讚「創下奧運最佳成績」

熱錢湧入買股！外資力捧　電子股重返主流

徐正賢／奧運賽事將近尾聲　你我「兩行動」將成運動產業發展助力！

LIVE／盧碧籠罩台海「中南部防大雨」　氣象局最新說明

刷牙時丈夫講笑話！人妻大笑一聲...把20公分牙刷吞進胃

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

英拳擊手落敗「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟：可恥的巨嬰

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

日本女子體操隊失利「不忍苛責」　21歲甜美選手網噴鼻血：戀愛了

生活熱門新聞

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

快訊／05：50地震超有感！　宜蘭地區「國家級警報」大響

只有2傳染病完全消失　醫：SARS讓人有錯誤幻想

快訊／05：50規模6.1地震　台北劇烈搖晃！最大震度4級

雨最猛時間點出爐！發陸警機會曝

盧碧直撲3縣市！暴風圈明進台海

李洋IG曝照　一排選手貼窗邊狂拍

盧碧ㄏ字形轉彎　風雨4天時程出爐

6分鐘連2震！她拍下15秒搖晃瞬間

更多熱門

相關新聞

富邦金喜上喜！東奧台灣選手摘金沾光　少東結婚周年慶

富邦金喜上喜！東奧台灣選手摘金沾光　少東結婚周年慶

富邦金喜上加喜，力挺的東奧選手郭婞淳、潘政琮分別在2020東京奧運中勇奪金牌、銅牌，另外其他選手每個表現優異，舉世歡騰之際，少東蔡承儒和網紅妻鄭舒秦也甜蜜迎接結婚周年紀念日的到來。

戴資穎首支紀實片上線訓練菜單曝光

戴資穎首支紀實片上線訓練菜單曝光

麟洋配決勝點被註冊　經濟部證實

麟洋配決勝點被註冊　經濟部證實

阿信教練為什麼當年去不了奧運

阿信教練為什麼當年去不了奧運

中華隊舉重7將　東奧1金1銅亮眼

中華隊舉重7將　東奧1金1銅亮眼

關鍵字：

王齊麟李洋東奧羽球東京奧運東奧台灣影音

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面