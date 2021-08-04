都是金牌！李洋多領319萬　王齊麟高EQ曝「不在意」原因

記者施怡妏／綜合報導

我國「黃金男雙」李洋、王齊麟在東奧摘下金牌，不僅為中華隊爭取最佳榮耀，個人也可以獲得國家所頒發的2000萬國光獎金，設籍金門的李洋還能額外領到金門縣政府的472萬獎金，比王齊麟多領了319萬元，記者會上有媒體提問此事，王齊麟展現高EQ回應，把每一場比賽打好，成績有了，自然就會有好的獎金。

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟奪下金牌，兩人各可獲得2000萬元國光獎金，設籍金門的李洋還能額外領到金門縣政府的472萬獎金，而設籍台北市的王齊麟則可額外拿到152.8萬元。

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▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋（左）、王齊麟（右）返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

對於獎金的制度，王齊麟表示，身為一名運動員，給自己的工作就是把每場比賽打好，自然就會有更好的成績或獎金，對於獎金的多寡，他則認為，「不想讓自己太專注在獎金上，如果是為了獎金去打球，可能會讓自己更有壓力，把每場比賽做好，成績有了，接踵而來的東西自然就會不錯了」。

李洋則透露，很幸運自己剛好是金門人，補助款更大，也希望這筆獎金發揮更大的作用，「原本在金門有設立回饋獎金，希望可以幫助更多運動員，往體育堅持下去」。

看到幻象2000時，王齊麟感到很驚奇，「謝謝總統給我們這麼大的排場，覺得很炫、很酷、很新鮮」；此外，拿下金牌後，一夕之間爆紅，他也感謝大家的支持，「希望在接下來的亞運、世錦賽有更好的表現，把每一場比賽都做到最好，繼續為台灣加油」。

▼李洋、王齊麟奪得金牌光榮歸國。（圖／記者林敬旻攝）