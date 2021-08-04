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陳時中同款！超商獨家開賣「Taiwan硬啦」口罩　全台限量2萬盒

▲▼萊爾富「Taiwan硬啦」口罩。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富獨家開賣「東奧羽球奪金口罩」，全台限量2萬個。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

歡慶東奧中華隊成績亮眼，就有超商祭出獨家「東奧羽球奪金口罩」，口罩印上「決勝點」（match point）超吸睛，就連指揮中心今（4）召開記者會時，包括陳時中、陳宗彥和莊人祥等全部都戴上同款，即日起開賣至8/9，全台限量2萬盒，趕快手刀收集起來了。

萊爾富於門市LINE社群推出獨家「上好生醫醫療防護口罩-台灣好棒（羽球）」，每盒10入，口罩圖案有聖筊5片、硬啦5片，群組優惠價199元，全台限量2萬盒，即日起開賣至8/9，售完為止。

▲▼萊爾富「Taiwan硬啦」口罩。（圖／萊爾富提供）

▲口罩圖案有聖筊、硬啦。

指揮中心今（4）召開記者會時，指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥及發言人莊人祥皆戴上「Taiwan硬啦」的口罩，而專家小組召集人張上淳和疫情監測組長周志浩的口罩面則是羽球拍和麟洋配的「聖筊」圖案。

▲指揮中心搭上東奧羽球男雙奪金話題，全員戴上有「硬啦」、「Taiwan」字樣的口罩。（圖／指揮中心提供）

另外，本土劇女神曾莞婷去年開起飲料店打造網美手搖飲「AirKiss 輕吻茶飲」，這次為挺東奧驚喜推出快閃優惠，即日起至8/8凡名字有「麟」、「洋」、「金」、「銀」、「戴」、「資」、「穎」任1字，來店憑身分證或其他證明文件即可免費喝「女王啵起乃」中杯1杯，不限量「中幾人就送幾杯」，提醒姓名對中2字也僅限兌換1杯。

▲AirKiss限時5天名字對中1字飲料免費喝。（圖／AirKiss提供）

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