邱臣遠批蔡英文只發奧運文不關心水災　「比較想當體育署長？」

▲民眾黨立委邱臣遠。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣代表團在東京奧運刷新歷史奪牌紀錄，國防部4日證實，政府下午將安排4架幻象2000戰機，在空中迎接搭載選手戴資穎、王齊麟、李洋等人回台的華航班機。不過，台灣民眾黨立委邱臣遠批評，總統蔡英文至今已連發32篇東奧相關臉書，但8月1日開始中南部陸續傳出水災災情，卻不見關心，「只關心奧運不重視民生問題的蔡總統，難道是比較想當體育署蔡署長？」

邱臣遠質疑，這幾天蔡英文已經連發關於東奧的32篇臉書、40篇IG，然而從8月1日開始，中南部包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都因為豪雨成災，中南部各個地方社群都是滿滿的水災消息，卻未見蔡英文有任何關心和表示。

邱臣遠表示，蔡政府8年8800億元的「前瞻建設」，行政院8年編列了2508億元打造「水環境」，說要達到台灣「不缺水、不淹水、喝好水」的目標，今年上半年的大缺水大家記憶猶新，對照南部的大淹水，民眾懷疑「水環境」花大錢到底哪裡去了？

邱臣遠說，民進黨為了維持網路聲量以利選舉，只要是跟年輕人、婦女有關的議題，他們才會優先處理，所以東奧各種事件都以最速件處置，看看東奧選手搭經濟艙事件，行政院長蘇貞昌在24小時內三度道歉滅火，包括蔡英文、副總統賴清德，一票官員都排排站道歉。

邱臣遠批評，這種真心誠意的道歉，民眾卻沒有在太魯閣重大事故後看到，更沒有看到政府為因新冠肺炎或施打疫苗死亡的過千家庭致意。

邱臣遠質疑，2018年蔡英文曾南下嘉義勘災，搭雲豹裝甲車進入淹水的布袋鎮永安里，被沿途民眾嗆「總統下來走」、「走一次就知道」，蔡只好下車「撩水」，「很快三年過去，蔡英文總統再證明『撩水』只是演戲，沒到選舉有甚麼好關心？」