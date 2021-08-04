蔡英文指示戰機伴飛東奧英雄　徐巧芯：國軍不是啦啦隊

▲幻象2000。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

東奧中華隊羽球國手李洋、王齊麟、戴資穎等選手，4日下午搭乘華航班機返台，政府派遣4架幻象2000伴飛選手搭乘的華航班機返國，引發爭議，國防部表示這是總統指示。對此，國民黨台北市議員徐巧芯批評，國軍的工作是保家衛國，不是當啦啦隊。

國防部發言人史順文回應，這是總統指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，能迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。

對此，徐巧芯4日在臉書表示，這幾年來因為共機繞台數量不斷增加，我國空軍已非常辛苦，難以休假、壓力很大，這是現役空軍的常態，但他們為了保護國家，沒人吭聲，因為這是分內該做的工作，從參與訓練起想必就有這樣的覺悟，在和平時，他們是安靜的守護者，要是戰爭發生，他們是賭上性命保護人民的的英雄。

徐巧芯指出，百分之百支持台灣的奧運選手光榮歸國，但不需要、不應該增加國軍的壓力，花費國防部的預算建立虛華的排場，每個人在自己的職位上做好自己的工作，就是台灣英雄，奧運選手是，空軍也是。

徐巧芯提到，這幾年來多少軍官在訓練中殉職？政府對這些事情的「調查」總是雷聲大雨點小，哀悼完後軍人還是咬著牙繼續練習，守護台灣，每趟的飛行都有風險，都有可能回不來，更應審慎評估對於他們的任務是否與他們工作的本質相符。

徐巧芯強調，可以理解總統蔡英文對奧運選手喜愛，誠摯希望總統不要因為奧運熱，讓空軍在沒有原先預定計畫的情況下突然成為啦啦隊，況且政府透過政策協助選手的未來發展，以及優化教練、防護員等同樣盡心協助選手相關職業的環境，才是選手們真正需要的。