英航母繞西太平洋北上　解放軍秀鷹擊12反艦飛彈加碼8／6南海演訓

▲解放軍轟-6轟炸機掛載鷹擊-12超音速反艦飛彈。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

英航母伊莉莎白號打擊群出南海後，經巴士海峽繞行台灣東部外海，沿西太平洋菲律賓海北上，並未直接穿行台灣海峽，持續「維護印太區域安全」任務。不過，就在英航母出南海之際，解放軍空軍於「八一」建軍節也釋出掛載鷹擊-12反艦飛彈的轟-6轟炸機畫面，向英航母艦隊秀肌肉。此外，中國海事局還公告將於6日起在南海部分海域將進行軍事訓練。

▲英航母伊莉莎白女王號打擊群。（圖／翻攝環球軍事）

據了解，英航母打擊群自5月駛離母港後，首度航向印太區域，展開為期7個月的演訓，過程中將分別與美國、印度、新加坡、日本、南韓、澳洲等區域戰略夥伴進行軍事操演。值得注意的是，英航母進入亞太地區後，在南海行使「航行自由權」，甚至一度傳出會由台灣海峽路線北上，挑動台海敏感神經。

英航母出現在印太地區之際，解放軍空軍在「八一建軍節」大秀肌肉，釋出南部戰區空軍某部的8架轟-6轟炸機，每架攜帶4枚鷹擊-12超音速重型反艦飛彈，進行南部指定海域實彈射擊演習的畫面，警告及宣示意味濃厚。

▲解放軍轟-6K掛載鷹擊-12飛彈出現在八一建軍節宣傳片中。（圖／翻攝央視）

鷹擊-12（YJ-12）反艦飛彈為解放軍第一款自主研發的第四代超音速反艦飛彈，主要針對超大型海上目標，配備超過300公斤的裝藥量，一枚便可使大型艦艇喪失戰鬥力。根據設計規劃，命中兩枚YJ-12足以航母直接擊沉。

此外，YJ-12可借助衛星、巡邏機、無人偵察機、潛艇等3D節點，獲取目標物位置與航向、航速等數據，透過衛星導航和慣性制導技術的引導飛行並具備低空掠海突襲能力。