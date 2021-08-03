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暑期學習不中斷　東部首批弱勢家庭筆電送到家

▲▼慈濟針對東部三縣市提供1700多台全新筆電，並協助申請網路。（慈濟基金會提供）

文／林佳予　 圖／慈濟基金會提供

本土疫情升溫後，東部慈濟社工針對慈濟照顧戶一一致電關心，除了解案家是否受到疫情衝擊，給予經濟補助，也關心孩子線上學習是否有合宜的設備。東部三縣市宜蘭、花蓮、台東共1700多位學童有筆電需求，另外搭配申請網路，由志工親自送給案家，讓孩子安心學習，父母安心工作。

慈濟東部社福室主任邱妙儒指出，停課不停學期間，我們發現很多家庭孩子無法線上學習，一方面是家裡沒有網路、筆電，許多孩子是用父母的手機當線上學習工具，但當父母工作時把手機帶出門，孩子就無法上課。我們一一致電確認東部需要1700多台筆電，目前第一批到貨，擔心孩子拿到全新筆電不會安裝，因此請案家就讀大專的學生來工讀，幫忙將電腦安裝好開機程式，希望可以趕快安裝完成，送到孩子家中，孩子就可以開始學習。

▲▼慈濟針對東部三縣市提供1700多台全新筆電，並協助申請網路。（慈濟基金會提供）

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邱妙儒表示，很多案家沒有網路，我們也協助申請。之後會由訪視志工以電話、居家訪視關懷孩子使用的狀況，希望做到讓孩子安心學習，父母安心工作。

就讀資訊管理系的王同學連續兩天協助安裝軟體，他表示，很感恩有機會來付出，能幫孩子是很好的事，現在各行各業都需要用到資訊管理，孩子朝這方面多學習是有幫助的，這次主要是幫忙安裝電腦基本軟體、防毒軟體等。王同學說：陪伴我們家的志工有給我一台二手筆電，讓我上課方便做筆記，很感恩能有這樣的能力付出回饋，也讓生活過得充實。

7月30日志工將筆電交給弱勢家庭孩子，並指導使用。就讀高中的余同學開心地打開筆電，熟悉操作方法，平時打工的他同時也在為下學期的論文存錢買筆電，他很感恩慈濟提供電腦給他。余同學表示，覺得很開心、超實用，謝謝慈濟提供筆電給我們，原本還在擔心下學期我的小論文能不能順利完成，有了這一台，我就可以開始修改我這學期的專題報告。

▲▼慈濟針對東部三縣市提供1700多台全新筆電，並協助申請網路。（慈濟基金會提供）

慈善志業執行長辦公室主任王運敬表示，為了孩子未來的數位學習，這次慈濟基金會跟華碩文教基金會提供5千台全新筆電給弱勢家庭的孩子，希望有助於未來的學習與發展。也很感恩華碩文教基金會，在這段學生停課不停學期間，各大電腦公司的筆電不管是新的或二手都相當缺乏，慈濟除了之前將二手筆電整理後提供給弱勢家庭學生，同時採購這批全新筆電。非常感恩華碩請廠商趕工，因為這是要給弱勢家庭，時間不能等，所以華碩趕在七月底前送來這批。

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